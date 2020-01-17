Улицу Диктора Левитана расширят до четырех полос

В 2020 году областные власти передали в бюджет города Владимира часть транспортного налога (50 процентов от всех сборов) и часть средств от дорожного фонда. В связи с этим в этом году есть шансы на то, что будут реализованы, наконец, те проекты, которых уже несколько лет ждут владимирцы.

250 миллионов на ремонт

- Мы планируем увеличить объемы ремонта и строительства дорог в 2020 году, - сказал глава администрации города Владимира Андрей Шохин. - В первую очередь, мы собираемся в ближайшие месяцы провести торги на строительство дороги, соединяющей улицы Чапаева и Сперанского. Делать мы ее будем на средства городского бюджета. Теперь денег должно хватить.

Кроме того, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» городу Владимиру должны в течение 2020 года прийти 200 миллионов рублей. Город добавит еще 50 миллионов. На эту сумму чиновники собираются ремонтировать улицы:

- проспект Ленина (от улицы Чайковского до улицы Верхняя Дуброва),

- улицу Верхняя Дуброва (от улицы Василисина до улицы Фатьянова),

- дорогу «Ладога-Лунево» (2,94 км от поворота на деревню Уварово),

- улица Усти-на-Лабе (от улицы Луначарского до улицы Электрозаводской),

- улицу Луначарского (от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе),

- Судогодское шоссе (от моста через Клязьму до улицы Центральная в микрорайоне Коммунар),

- Ерофеевский спуск (от улицы Подбельского до Судогодского шоссе),

- улицу Мира (от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе).

"Горлышко" на юго-западе

Уже в этом году начнутся работы по соединению улицы Диктора Левитана с улицей Нижняя Дуброва. Предпроект уже готов.

- Причем улица Диктора Левитана будет расширяться до четырех полос, - сказал сити-менеджер. - Мы понимаем, что там уже сейчас достаточно большой трафик. Поэтому предусмотрели этот вариант. Дорога спокойно расширяется, кроме одного проблемного участка — узкого горлышка возле дома №27.

Это место, где улица Диктора Левитана как раз заворачивает в сторону Юго-Западного района, где заправка. В этом месте мэрия пока не знает, как расширить дорогу без ущерба для близлежащих объектов.

На переходах темнота

При этом в планах улучшить освещенность на пешеходных переходах в городе. Общественники проверяли переходы на «яркость» с учетом нормативов и выяснили, что 50 процентов зебр не соответствуют правилам. Причем освещены в два раза меньшге положенного даже переходы на главных магистралях Владимира.

- Тут не надо даже вкладывать дополнительные средства. Беда в том, что в новых светодиодных фонарях часто отходят контакты, - сказал Андрей Шохин. - Тут просто нужно регулярно проверять уличное освещение. Я бы просил горожан чаще сообщать о таких проблемах, чтобы мы всегда держали их на контроле.