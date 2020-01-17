2020-01-16T17:45:22+03:00
Общество

На улице Завадского построили образцовые ясли: очистители воздуха, сенсорные раковины и теплые полы

В феврале при детском саде №66 начнет работу ясельный корпус с крутыми наворотами
Алексей СУХОВ
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Садик на ЗавадскогоСадик на ЗавадскогоФото: Алексей СУХОВ
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Ясельный корпус на улице Завадского - один из четырех, которые были построены в течение 2019 года во Владимире и которые должны окончательно снять потребность в яслях в областном центре.

Корпус на улице Завадского уже готов начать работу. В феврале 50 малышей от полутора до трех лет начнут посещать одну из двух групп. Накануне открытия новые ясли показали журналистам, чтобы они лично могли оценить степень крутости. Спойлер: все очень КРУТО!

Новый садик просто красиво выглядит снаружи, однако это мелочи. Ведь для мам и пап важнее, что есть внутри. Для таких маленьких детей отрыв от матери болезненен, и чем комфортнее и удобнее будет в садике, тем быстрее пройдет адаптация к новым условиям.

Каждая из двух групп состоит из игровой комнаты, где также расположена зона столовой, и спальни, к которойотносится комнатка с туалетами.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

Обе комнаты очень просторны. 25 малышам будет где разгуляться. Игровая зона четко выделена пестрым ковром. А там, где он заканчивается, стоят столики на четырех детей.

- При этом везде, где дети будут находиться постоянно, у нас сделаны теплые полы, - сказала Оксана Борисова, заведующая детским садом №66.

В спальне в пять рядов стоят удобные кроватки. Зеленое постельное белье с мишками. Выглядит очень мило. Когда я сказал об этом одному из сотрудников садика, тот мне ответил:

- Это вы еще покрывала не видели с крылышками! Вот они просто шикарные!

А на стене в спальне висит очиститель воздуха. Он не является обязательным для детских садов, однако при строительстве было решено, что для малышей стоило бы сделать. Особенно это актуально для Юго-Западного района, где воняет промзона, несмотря на все усилия прокуратуры и Роспотребнадзора. Включать очиститель и ионизировать воздух будут в те моменты, когда дети будут гулять (то есть перед тихим часом).

Еще одна особенность — в туалете для малышей сделали сенсорные раковины. Понятно, что крутить краны в возрасте полутора лет малышам еще тяжело. Моторика у всех по-разному развивается. Тут штаны снять с трудом получается. Так что сенсорное включение воды — это просто круто! Подспорье и для ребенка, и для воспитателя.

В остальном сад сделан по всем нормативам. С детьми будут работать по два воспитателя в каждой группе, а также нянечки. Также в яслях будет свой психолог, музыкальный руководитель и медработник.

- Кадровый состав пока комплектуется, - сказала Оксана Борисова. - Но до февраял мы уложимся.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

КСТАТИ

Всего в 2019 году во Владимире было построена четыре ясельных корпуса в общей сложности на 200 детей. На эти цели было выделено почти 150 миллионов рублей (федеральный и областной бюджеты). Ясли появились при детсадах №№4, 62, 66 и 87. В 2020 году городские власти планируют строительство двух яслей-садов по 50 мест в микрорайоне Полянка и на улице Тихонравова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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