Во Владимирской области за 10 лет обещают построить 53 дороги

Администрация Владимирской области утвердила изменения в Схему территориального планирования региона — основной проектный документ, с которым сверяются все остальные градостроительные планы. В схеме 53 новые дороги — в основном объезды городов, участки дорог, соединяющие существующие трассы, а также подъезды к планируемым к строительству станциям высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Северный обход Владимира

Самым крупным и амбициозным проектом станет Северный обход города Владимира — 34,2 километра трассы, призванной раз и навсегда решить транспортные проблемы областного центра. Изначально этот амбициозный проект значился и в генплане Владимира, но 7 августа 2019 года его стерли с карты. Причиной стало письмо Министерства транспорта РФ, в котором указывалось, что строительство северного объезда города не значится в федеральных стратегических документах.

По закону, СТП более значимый документ, чем генеральный план города. Поэтому, если что-то нарисовано в схеме территориального планирования, то также должно быть и в генплане. Но вероятность того, что «градостроительный кодекс» города оперативно изменят, невелика. Очевидно, что построить 34-километровую трассу на четыре полосы за свой счет город не сможет — она стоит как 3-4 годовых муниципальных бюджета. Кроме того, северный обход Владимира — единственная трасса, для которой не указан срок введения в эксплуатацию.

С другой стороны, осенью 2019 года администрация Владимирской области провела переговоры с Росавтодором по поводу строительства северного обхода Владимира и заручилось поддержкой соседней Ивановской области, жители которой тоже вынуждены стоять в пробках на Пекинке на подъездах в Москву и Нижний Новгород. Областные власти просят включить трассу в Комплексный план развития и модернизации магистральной инфраструктуры России. Если это произойдет, дорогу построят на деньги федерального бюджета. По данным администрации Владимирской области, трасса обойдется в 13-22 миллиарда рублей (в зависимости от конфигурации).

И другие дороги

Кроме северного объезда Владимира планируется построить обходы городов и сел:

Александрова (23,6 километра)

Юрьев-Польского (12,1 километра)

Суздаля (6,1 километра)

Покрова (7,4 километра)

Киржача (10,4 километра)

Коврова (19,5 километра)

села Мошок (9,3 километра)

села Сима (8,1 километра)

Все эти трассы, согласно СТП, должны появиться до 2030 года (кроме Киржача, где сроки будут определены исходя из наличия денег в бюджете). Кроме того планируется строительство станций высокоскоростной железнодорожной магистрали и подъездов к ним:

в Добрынском (Суздальский район, 9,2 километра)

в Петушках (2,6 километра)

во Владимире (0,9 километра)

в Коврове (2,3 километра)

в Гороховце (2,6 километров).

Кроме строительства новых трасс, СТП предполагает и реконструкцию старых дорог:

Владимир — Юрьев-Польский — Переяславль-Залесский (101,2 километра)

Владимир — Гусь-Хрустальный-Тума (108 километров)

Касимов — Муром — Нижний Новгород (51,6 километра)

Также предполагается построить новые участки трасс:

Муром — Волга — Красная Горбатка — Мошок — Гусь-Хрустальный — Собинка (39,3 километра)

Муром — Волга — Красная Горбатка — Ильинское (20,1 километра)

Меленки — Гусь-Хрустальный (5,7 километра)

Вязники — Ковров — им. Карла Маркса — Суздаль — Гаврилов Посад (14,9 километра)

ОФИЦИАЛЬНО

Внесение изменений в Схему территориального планирования разрабатывали девять сотрудников Ростовского «Южного градостроительного центра». Описательная часть документа составляет 383 страницы, в основном она посвящена экологическим проблемам области и факторам промышленных рисков.