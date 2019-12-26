Директор департамента развития предпринимательства Тимур Рамазанов: «Мы за честный бизнес»

В задачи департамента, созданного в 2006 году, входит развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, лицензирование и лицензионный контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, развитие торговли и сферы услуг. Но одно из основных направлений его деятельности - поддержка малого и среднего предпринимательства.

Развитие и перспективы

В этом году Владимирская область активно включилась в развитие нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это позволило привлечь новые средства из федерального бюджета и дало новые возможности развития и поддержки предпринимательства.

- Никогда ранее наша область не получала из федерального бюджета таких значительных средств, какие получит на протяжении ближайших шести лет. Для сравнения, в 2018 году на реализацию мероприятий программы развития малого и среднего предпринимательства было направлено 84 миллионов рублей из средств областного и федерального бюджетов. В этом году первоначально на реализацию мероприятий нацпроекта до 2024 года было выделено 1, 542 миллионов рублей, а общая сумма на реализацию в регионе национального проекта составит 2,593 миллионов рублей, - рассказал директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Тимур Рамазанов. - Почти в два раза вырос объем финансирования проекта на 2019 год: с 434 миллионов рублей до 787 миллионов.

Получить дополнительные средства региону удалось благодаря успешной реализацией мероприятий государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в течение всего минувшего года. В этом году Владимирская область впервые представила два проекта по развитию промышленного парка «ИКСЭл» и индустриального парка «Ставровский» на конкурс Минэкономразвития России и завоевала победы, получив крупную субсидию на развитие. В 2021 году в этих парках появятся новые корпуса, где представители малого и среднего бизнеса смогут на льготных условиях арендовать площади.

Центр "Мой бизнес"Фото: Администрация Владимирской области

Поддержка предпринимательства

Благодаря реализации нацпроекта и его региональной составляющей - пяти региональным проектам, четыре из которых реализуются департаментом развития предпринимательства, значительно расширились формы поддержки, воспользоваться которыми могут представители малого и среднего бизнеса. На базе департамента создана и успешно действует серьезная структура поддержки малого и среднего бизнеса, в которую входят микрокредитная компания «Фонд содействия развития малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», Гарантийный фонд области, фонд развития промышленности, фонд «Владимир Лизинг», а также несколько центров. Финансовой поддержкой МКК «Фонд содействия развития малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» уже воспользовались многие предприятия. Сейчас в его портфеле 340 договоров и 304 действующих микрозайма. Востребованы и услуги Гарантийного фонда Владимирской области.

- С использованием его поручительства субъектами малого и среднего предпринимательства в текущем году привлечено кредитных средств на сумму более 1,776 миллионов рублей при плане 766 миллионов, показатель перевыполнен в 2,3 раза, - отметил Тимур Рамазанов.

Получить государственную поддержку на любой стадии ведения бизнеса помогают в открывшемся в середине декабря центре «Мой бизнес».

- Это место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Поддержку здесь уже получили 3127 человек, при поддержке центра на экспорт выведено 45 субъектов малого и среднего бизнеса при плановом показателе 29. Те предприниматели, кто хоть раз воспользовался нашими возможностями, обращаются к нам снова и снова. Не выгонишь! – пошутил Тимур Рамазанов.

Движение вперед

В департаменте уже намечены планы на будущий год. Во второй половине 2020 года регион должен включиться в проект по созданию условий для вовлечения самозанятых, а центр «Мой бизнес» проконсультирует и расскажет о необходимых шагах таким владимирцам, помогая легко перейти в режим самозанятости. Планируется создать в Торговых рядах Владимира и Суздаля центры народно-художественных промыслов, где все ремесленники и предприятия смогут торговать своей продукцией. Также в этих центрах, которые станут точками притяжения для горожан и туристов, будут проходить мастер-классы, встречи, совместные мероприятия.