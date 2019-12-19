2019-12-19T13:03:59+03:00
Общество

17 медицинских сестер из Мурома и Меленок возвращаются в профессию

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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20 декабря в Муромском медицинском колледже состоится подведение итогов реализации регионального проекта «Возвращение в профессию: медицинский работник». Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области Андрей Григорьев вручит дипломы о переподготовке 17 специалистам среднего звена из Мурома и Меленок, имеющим среднее профессиональное образование по квалификации «медицинская сестра», но не работавшим в сфере здравоохранения более 5 лет. А главные врачи лечебных учреждений выдадут медицинским сёстрам направления на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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