17 медицинских сестер из Мурома и Меленок возвращаются в профессию
20 декабря в Муромском медицинском колледже состоится подведение итогов реализации регионального проекта «Возвращение в профессию: медицинский работник». Директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области Андрей Григорьев вручит дипломы о переподготовке 17 специалистам среднего звена из Мурома и Меленок, имеющим среднее профессиональное образование по квалификации «медицинская сестра», но не работавшим в сфере здравоохранения более 5 лет. А главные врачи лечебных учреждений выдадут медицинским сёстрам направления на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU