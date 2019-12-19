Минстрой России согласовал кандидатуру на должность директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области

Рассмотрев документы, представленные в установленном порядке администрацией Владимирской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ согласовало назначение на должность директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области кандидатуру Михаила Романычева. Глава Минстроя Владимир Якушев уведомил об этом Губернатора Владимира Сипягина официальным письмом.

Михаил Юрьевич Романычев имеет большой опыт работы в строительной отрасли: возглавляя с 2007 по 2012 год департамент архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, он принимал активное участие в разработке генплана города, руководил работой по межеванию территории многоквартирных домов (более 10 000 объектов), был председателем Градостроительного Совета при департаменте архитектуры и градостроительства, входил в состав Инвестиционного и Градостроительного советов при Губернаторе Нижегородской области. Имеет два высших образования: техническое и в области муниципального управления. В последние несколько лет работал в коммерческих структурах и занимался общественной деятельностью.

Напомним, что предыдущего кандидата на эту должность Минстрой РФ не согласовал, обязанности директора департамента временно исполняет Надежда Долинская. К обязанностям директора департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев приступит после стандартной процедуры оформления необходимых документов.