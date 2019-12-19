2019-12-19T12:29:14+03:00
Общество

Минстрой России согласовал кандидатуру на должность директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области

Поделиться:
Михаил Романычев. Фото: Союз перевозчиков Нижегородской областиМихаил Романычев. Фото: Союз перевозчиков Нижегородской области
Изменить размер текста:

Рассмотрев документы, представленные в установленном порядке администрацией Владимирской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ согласовало назначение на должность директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области кандидатуру Михаила Романычева. Глава Минстроя Владимир Якушев уведомил об этом Губернатора Владимира Сипягина официальным письмом.

Михаил Юрьевич Романычев имеет большой опыт работы в строительной отрасли: возглавляя с 2007 по 2012 год департамент архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, он принимал активное участие в разработке генплана города, руководил работой по межеванию территории многоквартирных домов (более 10 000 объектов), был председателем Градостроительного Совета при департаменте архитектуры и градостроительства, входил в состав Инвестиционного и Градостроительного советов при Губернаторе Нижегородской области. Имеет два высших образования: техническое и в области муниципального управления. В последние несколько лет работал в коммерческих структурах и занимался общественной деятельностью.

Напомним, что предыдущего кандидата на эту должность Минстрой РФ не согласовал, обязанности директора департамента временно исполняет Надежда Долинская. К обязанностям директора департамента строительства и архитектуры Михаил Романычев приступит после стандартной процедуры оформления необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Двоим ковровчанам может грозить до 5 лет лишения свободы за оплату алкоголя чужой картой
У гостиницы "Заря" появился новый арендатор
Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы
33-летний гусевчанин напал на женщину и вырвал сумку
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
Мэрия Владимира ликвидирует целый гаражный кооператив под строительство Рпенского проезда
В Суздальском районе ищут пенсионера - инвалида по зрению
Владимирэнерго предлагает дополнительные сервисы для потребителей
Во Владимирской области 66-летний мужчина совращал 11-летнюю дочь
У стен Кремля в Юрьев-Польском упала новогодняя ель
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
Минстрой согласовал администрации Владимирской области руководителя департамента строительства