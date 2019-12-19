2019-12-19T10:13:38+03:00
Общество

Представители народных художественных промыслов Владимирской области заняли призовые места на всероссийском конкурсе

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..Фото: Администрация Владимирской области
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С 11 по 15 декабря в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», прошла XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2019». Её организатором выступила Ассоциация «Народные художественные промыслы России» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства культуры РФ.

В рамках выставочных мероприятий проходил всероссийский смотр-конкурс на соискание премий по номинациям: «Дорогая моя Столица», «Охота. Традиции и современность», «К 75-летию Великой Победы», «Цветы и птицы», «Зимняя сказка», «За лучшую художественную экспозицию промысла» и «За лучшее оформление региональной художественной экспозиции». От Владимирской области в нём участвовали Гусевской хрустальный завод им. Мальцова, Центр традиционной мстёрской миниатюры и компания «Шёлковая коллекция». В итоге все они заняли призовые места.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Представленной Гусевским хрустальным заводом им. Мальцова композиции «Дни боевые» художника Владимира Касаткина присуждено второе место в номинации «К 75-летию Великой Победы». В этой же номинации Центр традиционной мстёрской миниатюры и компания «Шёлковая коллекция» разделили третье место.

Напомним, в выставке «Ладья» приняли участие более 1500 организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 65 регионов России. Владимирскую область на выставке представляли 19 предприятий народных художественных промыслов и ремесленников, из них 17 приняли участие за счёт финансовой поддержки администрации Владимирской области, которая была предоставлена региональным «Бизнес-инкубатором» на сумму около 2 млн рублей. Кроме того, благодаря департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг на выставке был организован общий региональный стенд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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