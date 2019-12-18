Владимирская область и Вьетнам укрепляют партнерские связи

18 декабря Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации господином Нго Дык Манем, который прибыл во Владимирскую область с рабочим визитом. В состав официальной делегации вошли представители посольства, бизнеса и СМИ, а также члены вьетнамской диаспоры в 33-м регионе. Администрацию Владимирской области на встрече представляли врио первого заместителя Губернатора Максим Брусенцов и ряд руководителей структурных подразделений.

«Вьетнам для Владимирской области традиционно остаётся одним из основных торговых партнёров. В структуре внешнеторгового баланса нашего региона он занимает 17 место среди стран дальнего зарубежья. Знаю, что в программе рабочего визита вьетнамской делегации в нашу область – посещение Владимирского государственного университета, компании «Биотум» и Суздаля. Рассчитываем на укрепление взаимодействия по всем направлениям: как в экономике, так и в гуманитарной сфере. Сегодня для этого открыты все возможности», – подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи стороны обсуждались перспективы увеличения внешнеторгового оборота между Владимирской областью во Вьетнамом. На конец 2018 года он составил 50,7 млн долларов, по сравнению с предыдущим годом произошёл его рост на 89,7 процента, причём значительно увеличились показатели как экспорта, так и импорта. По итогам 9 месяцев текущего года внешнеторговый оборот нашего региона с Вьетнамом также устойчиво растёт.

В этом году при поддержке Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области во Вьетнам была организована бизнес-миссия. В следующем году состоится ответная бизнес-миссия вьетнамских предпринимателей в наш регион.

.Фото: Администрация Владимирской области

Иностранным гостям был представлен инвестиционный и культурный потенциал области. Отдельный вектор развития партнёрских связей – туризм.

«Я впервые во Владимирской области и впечатлён вашей богатой историей и культурой. Считаю, что нам нужно активнее использовать возможности для обмена туристическими потоками. Россияне всё чаще выбирают Вьетнам для зимнего отдыха: в прошлом году нашу страну посетило более 600 тысяч ваших соотечественников, в этом году ожидаем не менее 650 тысяч. Вьетнамцы тоже очень любят Россию, но для поездок большинство наших туристов выбирают Москву. Думаю, можно увеличить число гостей вашего красивого региона благодаря хорошей логистике и транспортному сообщению. Нужно усилить информационную работу через СМИ, использовать для этого российские туристические представительства в Ханое», – считает господин Нго Дык Мань.

Кроме того, Посол предложил Губернатору проработать вопрос о заключении побратимских связей между Владимирской областью и одной из вьетнамских провинций.

В ходе встречи представители вьетнамской диаспоры во Владимирской области поблагодарили руководство региона и лично Владимира Сипягина за хорошие условия для жизни, получения образования и ведения бизнеса.