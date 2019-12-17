2019-12-17T17:49:59+03:00
Общество

Администрация Владимирской области и МЧС России заключили соглашение, направленное на повышение оперативности аварийно-спасательных работ

Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Администрация Владимирской области и Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключили соглашение о передаче МЧС части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и глава МЧС Евгений Зиничев.

Полномочия, которые передаются министерству, включают в себя и организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на территории Владимирской области. Администрация региона берёт на себя финансовое и материально-техническое обеспечение реализации переданных полномочий.

В соответствии с соглашением, реализацию передаваемых полномочий на территории 33-го региона осуществляет Главное управление МЧС России по Владимирской области, которое будет ежегодно отчитываться о проделанной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Владимирец избил посетителя кафе на Нижней Дуброве
ПСБ снизил ставки по всем ипотечным программам
На улице-дублере проспекта Строителей запретили стоянку и даже остановку
Игорь Маковский: «В 2019 году мы выполнили 30% всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет»
По Владимиру снова прокатилась волна звонков о бомбах в зданиях администраций и вокзалов
Муромлянин украл более ста литров топлива
Теплосети ковровского военного городка передадут в концессию
Владимир Сипягин предложил депутатам ЗС еще одного кандидата на должность вице-губернатора
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Во Владимире открывается выставка цифровой живописи и фотоарта
Картину из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника покажут на Красной площади
Во Владимире пьяный отец дважды бросил новорожденную девочку на пол
Гусевчанин смог отобрать у женщины сумку, ударив ее кулаком по лицу
Камешковский умелец сел за изготовление пистолета
На губернаторскую елку во Владимире привезут 400 детей
Губернатор Владимирской области встретится с делегацией из Вьетнама
В Муромской школе не хватает места ученикам
Россельхознадзор уничтожил 2,5 тонны товаров из владимирского магазина "Светофор"
Владимирские семьи с двумя детьми в будущем году сохранят право на ежемесячные выплаты