Администрация Владимирской области и МЧС России заключили соглашение, направленное на повышение оперативности аварийно-спасательных работ

Администрация Владимирской области и Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключили соглашение о передаче МЧС части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и глава МЧС Евгений Зиничев.

Полномочия, которые передаются министерству, включают в себя и организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на территории Владимирской области. Администрация региона берёт на себя финансовое и материально-техническое обеспечение реализации переданных полномочий.

В соответствии с соглашением, реализацию передаваемых полномочий на территории 33-го региона осуществляет Главное управление МЧС России по Владимирской области, которое будет ежегодно отчитываться о проделанной работе.