С января 2020 года в областном кожно-венерологическом диспансере будет организован прием детского население города Владимира

В 2020 году во Владимирской области в системе оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «дерматовенерология» произойдут изменения. Приём детского населения города Владимира по этому профилю будет организован на базе Областного кожно-венерологического диспансера.

В соответствии с действующим законодательством в штате детских поликлиник не предусмотрены врачи-дерматовенерологи. Таким образом с января следующего года эти специалисты больше не будут вести приём в Областной детской клинической больнице и в Детской городской поликлинике №1 города Владимира.

Как сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения областной администрации Мария Гусева, изменения в системе оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» не снизит её доступность, поскольку в кожно-венерологическом диспансере будут открыты дополнительные кабинеты и увеличен штат специалистов.

«Для записи на приём к дерматовенерологам Областного кожно-венерологического диспансера необходимо получить направление участкового врача-педиатра. Кроме того, при наличии медицинских показаний участковые педиатры могут записать ребёнка на консультацию к областному специалисту с помощью электронного сервиса по принципу «врач-врач». Также сохраняется возможность записи на приём по телефону регистратуры (4922) 32-49-68 или через Единый портал госуслуг», – сообщила Мария Гусева.