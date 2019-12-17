Пройти вакцинацию от гриппа и диспансеризацию ещё не поздно

16 декабря в пресс-центре администрации Владимирской области состоялся брифинг заместителя директора департамента здравоохранения Анатолия Уколова по актуальным вопросам вакцинации от гриппа и диспансеризации жителей региона.

В этом году во Владимирской области от гриппа привито свыше 625 тысяч человек, из них 115 тысяч – это дети. Таким образом вакцинировано 45,8 процента жителей региона – этого должно хватить для создания иммунологической прослойки среди населения для недопущения широкого распространения гриппа.

Анатолий Уколов отметил активное участие в прививочной кампании предприятий и организаций региона, которые вакцинировали от гриппа своих сотрудников за счёт собственных средств. Известно, что это гораздо выгоднее, чем оплачивать больничные листы.

Между тем прививочная кампания в регионе продолжается, и сделать прививку от гриппа ещё не поздно: вирусов гриппа в регионе пока не обнаружено. Вакцинация будет проводиться до конца декабря.

«Тем, кто не успел привиться, рекомендую это сделать в ближайшие дни. Вакцина в медицинских учреждениях пока имеется. Грипп опасен своими осложнениями, и отказываясь от вакцинации, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье окружающих», – предостерёг жителей региона Анатолий Уколов.

Заместитель директора департамента также напомнил, что во Владимирской области продолжается диспансеризация взрослого населения – регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики для профилактики и выявления распространенных хронических и онкологических заболеваний.

По состоянию на 11 декабря в регионе диспансеризацию прошли более 197 тысяч человек. В этом году впервые выявлено 18,9 тысяч заболеваний. На первом месте – болезни системы кровообращения. Далее следует патология органов дыхания, болезни мочеполовой системы, органов пищеварения и сахарный диабет. У 32 пациентов выявлены злокачественные новообразования.

«Многие опасные заболевания в начальной стадии протекают в скрытой форме. Зачастую первые признаки болезни можно выявить именно в процессе диспансеризации. Вот почему я призываю жителей региона уделить время своему здоровью и пройти обследование», – обратился к владимирцам Анатолий Уколов.

Больницы и поликлиники региона продолжают плановую диспансеризацию жителей, в том числе по «семейному графику» – в вечернее время и в субботние дни.

В 2019 году во Владимирской области расширены возможности для прохождения взрослым населением профилактических осмотров. Теперь граждане старше 39 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно, а не раз в три года, как было ранее. Диспансеризация раз в три года для всех остальных возрастных групп сохраняется.