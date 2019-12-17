2019-12-17T15:16:49+03:00
Общество

Пройти вакцинацию от гриппа и диспансеризацию ещё не поздно

Поделиться:
Анатолий УколовАнатолий УколовФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

16 декабря в пресс-центре администрации Владимирской области состоялся брифинг заместителя директора департамента здравоохранения Анатолия Уколова по актуальным вопросам вакцинации от гриппа и диспансеризации жителей региона.

В этом году во Владимирской области от гриппа привито свыше 625 тысяч человек, из них 115 тысяч – это дети. Таким образом вакцинировано 45,8 процента жителей региона – этого должно хватить для создания иммунологической прослойки среди населения для недопущения широкого распространения гриппа.

Анатолий Уколов отметил активное участие в прививочной кампании предприятий и организаций региона, которые вакцинировали от гриппа своих сотрудников за счёт собственных средств. Известно, что это гораздо выгоднее, чем оплачивать больничные листы.

Между тем прививочная кампания в регионе продолжается, и сделать прививку от гриппа ещё не поздно: вирусов гриппа в регионе пока не обнаружено. Вакцинация будет проводиться до конца декабря.

«Тем, кто не успел привиться, рекомендую это сделать в ближайшие дни. Вакцина в медицинских учреждениях пока имеется. Грипп опасен своими осложнениями, и отказываясь от вакцинации, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье окружающих», – предостерёг жителей региона Анатолий Уколов.

Заместитель директора департамента также напомнил, что во Владимирской области продолжается диспансеризация взрослого населения – регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики для профилактики и выявления распространенных хронических и онкологических заболеваний.

По состоянию на 11 декабря в регионе диспансеризацию прошли более 197 тысяч человек. В этом году впервые выявлено 18,9 тысяч заболеваний. На первом месте – болезни системы кровообращения. Далее следует патология органов дыхания, болезни мочеполовой системы, органов пищеварения и сахарный диабет. У 32 пациентов выявлены злокачественные новообразования.

«Многие опасные заболевания в начальной стадии протекают в скрытой форме. Зачастую первые признаки болезни можно выявить именно в процессе диспансеризации. Вот почему я призываю жителей региона уделить время своему здоровью и пройти обследование», – обратился к владимирцам Анатолий Уколов.

Больницы и поликлиники региона продолжают плановую диспансеризацию жителей, в том числе по «семейному графику» – в вечернее время и в субботние дни.

В 2019 году во Владимирской области расширены возможности для прохождения взрослым населением профилактических осмотров. Теперь граждане старше 39 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно, а не раз в три года, как было ранее. Диспансеризация раз в три года для всех остальных возрастных групп сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Владимирец избил посетителя кафе на Нижней Дуброве
ПСБ снизил ставки по всем ипотечным программам
На улице-дублере проспекта Строителей запретили стоянку и даже остановку
Игорь Маковский: «В 2019 году мы выполнили 30% всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет»
По Владимиру снова прокатилась волна звонков о бомбах в зданиях администраций и вокзалов
Муромлянин украл более ста литров топлива
Теплосети ковровского военного городка передадут в концессию
Владимир Сипягин предложил депутатам ЗС еще одного кандидата на должность вице-губернатора
ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки
Во Владимире открывается выставка цифровой живописи и фотоарта
Картину из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника покажут на Красной площади
Во Владимире пьяный отец дважды бросил новорожденную девочку на пол
Гусевчанин смог отобрать у женщины сумку, ударив ее кулаком по лицу
Камешковский умелец сел за изготовление пистолета
На губернаторскую елку во Владимире привезут 400 детей
Губернатор Владимирской области встретится с делегацией из Вьетнама
В Муромской школе не хватает места ученикам
Россельхознадзор уничтожил 2,5 тонны товаров из владимирского магазина "Светофор"
Владимирские семьи с двумя детьми в будущем году сохранят право на ежемесячные выплаты