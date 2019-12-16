Во Владимирской области установлены размеры денежных выплат малоимущим и оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 2020 год

Губернатор Владимир Сипягин подписал Указ об установлении размеров денежных выплат на 2020 год малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Право на государственную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 3114 рублей имеют малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане), постоянно проживающие во Владимирской области, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Независящими причинами являются:

1) многодетность (наличие в семье трёх и более нетрудоспособных детей);

2) наличие нетрудоспособного члена семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с действующим законодательством, а также в случае признания трудоспособных членов семьи безработными либо в случае, если они обучаются в средних специальных и высших учебных заведениях очного обучения или не работают в связи с уходом за ребёнком в возрасте до трёх лет, ребёнком-инвалидом или инвалидом I группы;

3) нетрудоспособность.

Денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (понесшим в результате пожара или стихийных бедствий материальный ущерб, а также гражданам, нуждающимся в неотложной оплате медицинских услуг), назначается на основании заявления и документов, подтверждающих обстоятельства о нуждаемости. На 2020 год её размер составляет 10380 рублей.

Решение о выплате принимается государственным казённым учреждением социальной защиты населения по месту жительства.