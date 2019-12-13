Владимир Сипягин: нацпроект "Образование" позволит ликвидировать дефицит школьных мест в Коммунаре уже в 2021 году

13 декабря в ходе инспекции объектов социальной сферы города Владимира Губернатор Владимир Сипягин проверил, как ведётся строительство средней школы № 46 в микрорайоне Коммунар. Новое учреждение образования на 1100 мест строится взамен существующей школы на 500 мест, износ здания которой превышает 50 процентов.

«К сожалению, сегодня в этом владимирском микрорайоне дети вынуждены учиться во вторую смену, что противоречит установке Президента России Владимира Путина о повышении качества жизни людей. Участие в реализации нацпроекта «Образование» позволит нам ликвидировать дефицит школьных мест в Коммунаре уже в 2021 году. Недавно была открыта новая школа в Собинке. Здесь будет такое же красивое, современное и комфортное для ребят и педагогов учреждение», – заверил глава региона.

Строительство долгожданной школы начато в этом году и идёт с опережением графика. На возведение её зданий и оснащение образовательной организации в 2019 – 2021 годах предусмотрено более 952,2 млн рублей. В школе будет шесть корпусов (три учебных, административный, спортивный, столовая и актовый зал), а также два бассейна.

Владимир Сипягин высоко оценил ударные темпы работ, подчеркнув, что в настоящее время строительство ведётся за счёт областного бюджета (в этом году выделено более 180 млн рублей), но администрация сумела заручиться поддержкой федерального центра в вопросе дальнейшего финансирования проекта. Объект согласован в рамках проводимого Министерством просвещения России отбора заявок на предоставление субсидии федерального бюджета для создания в регионах новых мест в школах в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2021 – 2022 годы.

Срок завершения работ – до 31 августа 2021 года. На сегодняшний день на объекте выполнены демонтажные работы, вынос сетей, устройство фундаментов, перекрытие подвалов, сетей теплоснабжения, водопровода, канализации. Ведётся устройство железобетонных конструкций. Строительством школы занимается компания из Мурманска с регистрацией в Санкт-Петербурге. Ранее эта организация возводила Ледовый дворец во Владимире, а в настоящее время готовит к сдаче крытый каток в Судогде.