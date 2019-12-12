Во Владимирской области проиндексирован прожиточный минимум для детей на 2020 год

Губернатор Владимир Сипягин подписал закон об установлении во Владимирской области величины прожиточного минимума для детей на 2020 год. Он будет использоваться при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей, которая предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Согласно закону, на 2020 год размер прожиточного минимума для детей составил 9246 рублей, что на 3 процента больше, чем в текущем году (8977 рублей). Эта величина определена с учётом прогноза индекса потребительских цен по Российской Федерации.

Закон «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, на 2020 год» разработан в областной администрации во исполнение Указа Президента России «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».