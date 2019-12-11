Предоставление налоговых льгот инвесторам во Владимирской области дает хороший результат

Во Владимирской области для инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты, действует эффективная государственная поддержка, в том числе в форме налоговых льгот.

Так, по данным отчётности Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области за 2018 год, совокупный объём возможных налоговых льгот, установленных областным законодательством (де-юре), составил 1,43 млрд рублей. Из них льготы по налогу на прибыль – 1,25 млрд рублей, по налогу на имущество организаций – 1 млрд рублей. Основную часть этой суммы составляют льготы инвестиционного характера.

По информации департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности областной администрации, в 2018 году государственную поддержку в виде налоговых льгот (де-факто) получили 15 организаций, осуществляющих в регионе инвестиционную деятельность. В их числе – ЗАО «Завод «Ковровский доломит молотый», ООО «Ютекс Ру», ПАО ВКХ «Мукомол», ООО «ДЦ Яндекс Владимир», ООО «Нестле Россия», ООО «Элит Кроус», ОАО «НПО «Наука». Фактическая сумма налоговых льгот для этих инвесторов в прошлом году составила 0,49 млрд рублей. Вместе с тем специалисты департамента финансов, бюджетной и налоговой политики областной администрации подсчитали, что эти организации в 2018 году уплатили налогов в бюджеты всех уровней на сумму 1,78 млрд рублей. Таким образом, предоставление льгот для инвесторов оказалось выгодным для бюджета: объём уплаченных ими налогов в бюджеты всех уровней в 3,6 раза превысил сумму налоговых льгот.

В настоящее время инвесторы получают поддержку в соответствии с Законами Владимирской области от 12.11.2015 № 157-ОЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности» и от 12.11.2003 № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций».

Указанными льготами могут воспользоваться те инвесторы, которые реализуют инвестиционные проекты на территории региона в соответствии с Законом от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области». Причём проекты должны быть направлены на создание новых и модернизацию действующих производств.

В соответствии с областным законодательством инвестпроекты, которым оказывается поддержка, могут быть реализованы в таких сферах, как сельское хозяйство, развитие индустриальных (промышленных) парков или технопарков, транспортно-логистической инфраструктуры, электронных коммуникаций, промышленного производства (машиностроение, легкая, химическая и текстильной промышленность, строительная индустрия, пищевая промышленность и другие отрасли). Минимальный объём инвестиций в проект, подпадающий под льготное налогообложение – 100 млн рублей, для резидентов промпарков и индустриальных парков этот размер понижен до 50 млн рублей. Для таких инвесторов ставка по налогу на прибыль может быть понижена до 13,5 процента, по налогу на имущество – до 0 процентов.

За последние 3 года государственную поддержку инвестиционной деятельности в виде налоговых льгот получили 28 организаций области, на которых создано более 1000 новых рабочих мест.