Во Владимирской области принимаются меры по решению острых вопросов льготного лекарственного обеспечения

9 декабря врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова и директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалёв провели заседание на тему «Лекарственное обеспечение. Текущая ситуация. Проблематика. Пути решения».

В мероприятии приняли участие представители Законодательного Собрания, главные врачи государственных учреждений здравоохранения региона, специалисты департамента здравоохранения, представители Росздравнадзора, Врачебной палаты региона, Областного аптечного склада, Медицинского информационно-аналитического центра и компаний-поставщиков лекарственных препаратов.

«При решении вопросов о выделении средств на льготное лекарственное обеспечение принципиальную важность приобретает постоянный мониторинг состояния здоровья пациентов в нашем регионе. Системный подход подразумевает сопровождение при выписке пациента на амбулаторный этап лечения под наблюдение участкового кардиолога», – отметила Марина Чекунова.

Участники совещания проанализировали работу медицинской информационной системы в льготном лекарственном обеспечении, обсудили вопросы обеспечения медикаментами граждан, страдающих сахарным диабетом, и ведения областного Регистра таких пациентов.

Была дана оценка уровню лекарственного обеспечения пациентов по профилю «кардиология» во Владимирской области, в том числе преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания медицинской помощи.

Также темой обсуждения стало лекарственное обеспечение пациентов ревматологического профиля генно-инженерными препаратами, пациентов со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и гемофилией, пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких.

Участники совещания уделили внимание вопросам деятельности Областного аптечного склада, а также фармацевтической деятельности департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

По итогам круглого стола был принят ряд решений, направленных на организацию эффективного обеспечения лекарственными препаратами пациентов во Владимирской области.

В частности, планируется усилить контроль над работой медицинских организаций системы регионального здравоохранения по внесению сведений в Федеральный регистр больных сахарным диабетом; разработать и принять меры по включению в региональную программу по льготному лекарственному обеспечению пациентов, перенесших острый коронарный синдром без инфаркта миокарда, пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства на сердце и коронарных артериях и сроками действия этой программы для каждого пациента в течение 12 месяцев. Запланировано обязательное ведение регистров этих пациентов.

Участники совещания пришли к выводу, что необходимо разработать алгоритм обеспечения генно-инженерными препаратами пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани; обеспечения пациентов онкогематологического профиля препаратами II и III линий терапии, входящими в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов из категории дорогостоящих.

Планируется также вести регистр для учёта впервые выявленных пациентов гематологического и онкогематологического профиля, обеспечить работу подведомственных учреждений в едином цифровом контуре системы здравоохранения Владимирской области, а также обеспечить организацию централизованной закупки лекарственных препаратов для лечения пациентов с сахарным диабетом.

Справочно

Общее число лиц, имеющих право на получение мер государственной социальной помощи во Владимирской области на 1 октября 2019 года составляет более 144 тысяч человек. Из них более 21 тысячи сохранили право на льготное лекарственное обеспечение в 2020 году (это так называемые «федеральные льготники»). Число региональных льготополучателей на конец 2019 года составляет более 118 тысяч человек.

Норматив финансовых затрат на одного гражданина, получающего льготные лекарства, составляет 860,6 рублей в месяц. Запланированный объём финансирования на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения льготной категории граждан в 2020 году составляет 840 млн рублей. Из них федеральная льгота – 256 млн рублей, региональная льгота – 584 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на сумму 520 млн рублей из областного бюджета.

Сводная суммарная годовая потребность для лиц, сохранивших право на государственную социальную помощь в 2020 году, составляет 610 млн рублей по программе «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан», в рамках программы региональной льготы – 1 млрд 322 млн рублей, что превышает выделенный объём финансирования на закупку лекарственных препаратов.

Наиболее социально значимыми и высокозатратными нозологиями являются сахарный диабет, бронхиальная астма и онкология.

В нашем регионе проживают пациенты, страдающие редкими орфанными заболеваниями, не включёнными в перечень жизнеугрожающих, на обеспечение которых необходимо дополнительно 150 млн рублей в год.

В связи с появлением новых пациентов, сменой лекарственной терапии, увеличением стоимости лекарственных препаратов цифры потребности могут измениться в течение года.

В настоящее время областной департамент здравоохранения проводит организационные мероприятия по обеспечению льготополучателей лекарственными препаратами в 2020 году в соответствии с действующим законодательством.

Заключено 18 государственных контрактов на сумму 120 млн рублей, из них 2 контракта – на услугу по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Лекарственные препараты на сумму 384 млн рублей в настоящее время проходят процедуру торгов. Из них по программе «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан» – 150 млн рублей, по региональной льготе – 234 млн рублей. Поставка лекарственных препаратов в лечебные учреждения будет осуществляться с 1 января 2020 года.