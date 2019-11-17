Во Владимир прилетели снегири и свиристели: чем нельзя кормить птиц

Часто на улицах Владимира можно увидеть, как белый хлеб бросают голубям, перловкой кормят синиц и снегирей, а кормушки для синичек делают из пластиковых бутылок. Но такие, на первый взгляд, добрые намерения могут обернуться гибелью птиц.

Вообще кормить птиц зимой - это хорошо. Но делать это надо правильно.

Заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков говорит, что во Владимир уже прилетели свиристели, которые питаются мороженой рябиной. Также он замечал тундряную чечетку, которая живет среди берез, стаю юрков, нарядную птицу щур, и, конечно, синиц и снегирей.

- Снегили прилетели во Владимир еще в октябре. Есть такое мнение, что выпал снег - и прилетели снегири. Нет, они прилетают по-разному. Говорят, что снегири гнездиться у нас начинают, - рассказывает Денис Дуденков. - Видя этих красивых птиц-кочевников, владимирцы начинают делать кормушки: наполняют их хлебом, сухофруктами, рисом, перловкой — у кого, что есть. Но нужно разобраться: надо ли это птицам? Безусловно, они склюют все, но каков будет вред их организму?

Ни в коем случае птицам нельзя давать хлеб. Хлебобулочная продукция очень тяжела для желудка птиц. Из-за большой плотности хлеб разбухает в животе и начинается процесс брожения, из-за которого развиваются воспалительные процессы. Да, он придает ощущение сытости птицам, но не помогает в накоплении энергии. Ложное насыщение ведет к снижению активности.

- Также нельзя сыпать гречу, рис, перловку, а вот пшено подойдет. Вообще, самый лучший и недорогой вариант — сырые семечки, которые продаются на развес. Они содержат много жира, в морозы жир — большая помощь для птиц. Сало также можно, но несоленое. Свиную кожу, срезанную с окорока, даже суповые кости - их нужно мелко разбить молотком, - советует Денис Дуденков. - Такие кости любят синицы. Также во дворах частных домов вешают веники полыни, репейника — пока еще не поздно сорвать. Птицы их будут клевать.

Отдельная история - кормушка. Вместо пластиковой бутылки с дыркой, за которую пернатые не могут зацепиться и начинают скользить, лучше взять коробочку от молока или сока. Единственный минус — она качается от ветра. Другое дело — деревянные кормушки. Они устойчивее в воздухе. Но если нет времени на дерево, тогда берите молочную коробку.

- У любой кормушки должна быть крыша, чтобы внутрь не сыпался снег. Иначе от снега корм замерзнет, и потом птицы его не расковыряют, - отметил Денис Дуденков.