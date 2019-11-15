2019-11-15T10:01:22+03:00
Общество

Владимир Сипягин: муниципальные власти не только погашать старые долги, но не допускать появление новых

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Владимир СипягинВладимир СипягинФото: Администрация Владимирской области
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14 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл расширенное заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы. В мероприятии приняли участие врио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков, директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Илья Потапов, директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова, руководители других органов и структурных подразделений областной администрации, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев, главы муниципальных образований и представители теплоснабжающих организаций региона.

В ходе встречи обсуждались пути выхода из непростой ситуации, сложившейся в регионе по оплате за уже поставленные топливно-энергетические ресурсы. Так, за прошедшие 10 месяцев текущего года просроченная задолженность всех потребителей за природный газ увеличилась на 330 млн рублей и на 1 ноября составила 2 млрд 827 млн рублей. Из них 2,3 млрд рублей приходится на теплоснабжающие организации, 249,5 млн – на прочие юридические лица, 133,5 млн рублей – на потребителей бюджетной сферы и 112 млн рублей – на жителей области.

«Совместно с гендиректором компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и Алексеем Конышевым мною в сентябре подписан график погашения долгов за газ теплоснабжающими организациями, на которые приходится основной объём просроченной задолженности. В него включены 35 организаций. На первой точке контроля 1 октября график был выполнен», – отметил Губернатор.

Алексей Конышев сообщил, что на сегодняшний день основными должниками по-прежнему остаются предприятия Александровского, Вязниковского, Кольчугинского, Петушинского районов и округа Муром – на их долю приходится 85 процентов всей задолженности (более 1,8 млрд рублей).

Особую озабоченность вызывает состояние платёжной дисциплины и исполнение упомянутого графика организациями Александровского, Кольчугинского и Суздальского районов. Прирост долга только теплоснабжающих организаций этих районов составляет 120 млн рублей.

«Данные обстоятельства могут негативно отразиться на дальнейшем инвестировании ПАО «Газпром» в газификацию региона. В связи с этим руководителям органов местного самоуправления необходимо постоянно контролировать платёжную дисциплину теплоснабжающих организаций. Компании «Газпром межрегионгаз Владимир» предлагаю усилить претензионно-исковую работу с неплательщиками», – подчеркнул глава региона.

На заседании комиссии руководители администраций Александровского, Вязниковского, Камешковского, Кольчугинского и Суздальского районов отчитались о том, какие меры предпринимаются в территориях для погашения просроченной задолженности за потреблённый газ, в том числе по выполнению графика погашения долгов.

Выступающие доложили, что органы местного самоуправления делают всё возможное для разрешения ситуации, подают иски в суд, однако взыскать долги почти не удаётся. В этом вопросе главы администраций попросили активнее работать судебных приставов.

До конца года по исполнению графика погашения долгов будут проведены отдельные совещания с руководителями районных администраций. «Хочу видеть реальную картину: как вы будете гасить долги и какой ценой. Муниципальные власти должны не только погашать старую задолженность, но и не допускать появления новой – это ваша прямая обязанность. Со стороны Президента и Правительства России контроль за муниципалами будет жёстким», – сообщил, подводя итоги заседания, Владимир Сипягин.

В свою очередь Алексей Конышев заверил, что специалисты компании «Газпром межрегионгаз Владимир» готовы в любое время оказать помощь и поддержку органам местного самоуправления по вопросам, связанным с долгами за газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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