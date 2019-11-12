Районы Владимирской области, граничащие с Подмосковьем, получили более 400 миллионов рублей на строительство и реконструкцию социально значимых объектов

12 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл встречу с руководителями администраций Александровского, Киржачского и Петушинского районов, города Петушки и посёлка Балакирево. Этим муниципальным образованиям направлено дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 400 млн 191,4 тыс. рублей, предоставленное на основании соглашения между Правительством Москвы и администрацией Владимирской области.

В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, врио заместителей Губернатора Александр Байер и Игорь Моховиков, ряд руководителей структурных подразделений областной администрации.

«В первую очередь эти целевые средства предназначены для повышения качества жизни людей. Объекты выбирались по результатам обращений граждан, которые поступали мне во время личных встреч и через общественные приёмные Губернатора. Очень важно, чтобы каждый вложенный рубль был эффективным, принёс максимальную пользу для наших земляков», – отметил Владимир Сипягин, передав руководителям территорий соглашения о предоставлении субсидий.

Почти 295 млн рублей распределено между муниципалитетами на проведение благоустройства, реконструкции, капитального ремонта, строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

В частности, средства направлены на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Киржаче и посёлке Балакирево Александровского района, газовых блочно-модульных котельных в Александрове и посёлке Першино Киржачского района, многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в Костерёво, на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы №1 в Петушках, обустройство парковки около петушинской муниципальной гимназии №17, оснащение дворовых территорий этого города детским игровым оборудованием и разработку проектной документации на реконструкцию здания Дома культуры Петушинского района.

Кроме того, чуть более 106 млн рублей направлены Александровской, Киржачской и Петушинской районным больницам на оснащение медицинским оборудованием и проведение капитального ремонта помещений.

Напомним, дополнительная финансовая поддержка районов Владимирской области, граничащих с Подмосковьем, обусловлена сезонным приростом их населения за счёт дачников из столичного региона. В тёплый период численность проживающих в Александровском, Киржачском и Петушинском районах возрастает с 200 тысяч до 2 млн человек, в связи с чем значительно увеличивается нагрузка на медицинские учреждения, а также возрастает потребность в услугах учреждений образования и физкультурно-оздоровительных комплексов.