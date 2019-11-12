2019-11-12T20:57:30+03:00
Общество

В детской больнице округа Мурома закончен первый этап капитального ремонта хирургического отделения

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..Фото: Администрация Владимирской области
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На проведение первого этапа капремонта хирургического отделения Детской больницы округа Муром направлено свыше 4 млн рублей из областного бюджета. В отделении отремонтированы палаты, процедурный кабинет, перевязочная, столовая, коридор, установлены новые пластиковые двери и окна.

Кроме того, заканчивается ремонт санитарных комнат в соответствии с программой «Доступная среда». После реконструкции ими смогут беспрепятственно пользоваться маломобильные пациенты.

В хирургическое отделение закуплено современное медицинское оборудование – тонометры, операционный стол, бактерицидные облучатели, воздушные стерилизаторы, медицинские инструментальные столы и другие изделия медицинского назначения.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Как сообщила главный врач Детской больницы округа Муром Татьяна Пивикина, капитальный ремонт хирургического отделения завершится в 2020 году. На эти цели из областного бюджета дополнительно поступят 3 млн рублей. Предстоит отремонтировать врачебные кабинеты, часть палат и вспомогательные помещения.

К слову, в этом году в Детскую больницу округа Муром после окончания целевой ординатуры Ивановской государственной медицинской академии трудоустроился детский хирург. Медицинское учреждение также ведёт переговоры о трудоустройстве с врачами-педиатрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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