Владимир Сипягин принял участие в заседании под председательством Дмитрия Медведева

11 ноября в Москве Владимир Сипягин принял участие в заседании президиума Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, которое провёл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В мероприятии также участвовали Генеральный прокурор России Юрий Чайка, заместители Председателя Правительства РФ и ряд федеральный министров, а также главы регионов страны, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

В фокусе внимания заседания рабочего органа при Президенте России находился ход реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Владимир Сипягин так прокомментировал ход и итоги заседания: «Разговор был отрытым, не скрывали проблем. Дмитрий Анатольевич крайне жёстко поставил вопрос об ответственности за нарушение правил реализации нацпроектов, вплоть до административной и уголовной. Премьер-министр и другие выступающие, среди которых, кстати, был в недавнем прошлом депутат Госдумы от Владимирской области Михаил Бабич, дали глубокий анализ ситуации и трудностей, с которыми сталкивается ряд регионов страны при реализации национальных проектов.

Вместе с тем отмечалось, что успешные практики повышения производительности труда и поддержки малого и среднего предпринимательства должны широко тиражироваться в регионах. Для Владимирской области очень важно, что мы в числе первых включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», создали собственный Региональный центр компетенций. А благодаря успешному освоению средств федерального бюджета, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, мы получили дополнительный транш на эти цели за счёт денег, не освоенных другими регионами страны. Неплохо у нас обстоит и с ростом экспорта продукции промышленности и агропромышленного комплекса – в этом году прибавили 20 процентов.

Главным посылом заседания стала установка на то, что достичь поставленных Президентом Владимиром Путиным целевых показателей роста национальной экономики можно лишь на пути роста производительности труда и развития малого и среднего предпринимательства, а также увеличения несырьевого экспорта».

Отметим, что накануне заседания в Москве аналогичное мероприятие прошло в масштабах региона, в ходе которого Владимир Сипягин строго спросил за соблюдение графиков и качество исполнения нацпроектов во Владимирской области.