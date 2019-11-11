Губернатор Владимир Сипягин строго спросил за выполнение графика и качество реализации национального проекта

9 ноября Владимир Сипягин провёл очередное заседание президиума Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области. В мероприятии участвовали заместители главы региона, руководители департаментов и структурных подразделений областной администрации. Губернатор подвёл промежуточные итоги реализации национальных проектов по состоянию на начало ноября 2019 года.

«Самый важный для Владимирской области – социальный блок, поэтому мы будем досконально разбирать каждый национальный проект, который в него входит. Прошу более подробно остановиться на проблемных моментах и возможностях их разрешения. За недостижение результатов буду спрашивать лично с каждого», – обратился к присутствующим Владимир Сипягин.

Вновь на повестке дня – кольчугинская школа, заказчиком строительства которой является администрация Кольчугинского района. Губернатора заверили, что долгострой будет введён в эксплуатацию к началу 2020 года. В настоящий момент работы на объекте ведутся практически круглосуточно без выходных и близятся к завершению.

Откладывается и начало строительства в Камешково школы на 675 мест (заказчик – администрация Камешковского района). Ввод объекта запланирован на конец 2020 года, но часть работ должна быть выполнена уже в этом. Причина задержки начала строительства – расторжение контракта с подрядчиком. В настоящее время площадке электронных торгов размещена документация на выполнение работ по строительству объекта, дата проведения аукциона – 14 ноября.

В качестве положительного примера назван опыт администраций Собинского и Гусь-Хрустального районов. Школу-«тысячник» в Собинке сдали досрочно к началу текущего учебного года, а на строительстве школы на 132 учащихся в деревне Купреево Гусь-Хрустального района, сроки сдачи которой – июль 2020 года, работы идут по графику.

Детские сады на 54 места для детей до трёх лет в посёлках Боголюбово и Сновицы Суздальского района сдадут в эксплуатацию в декабре 2019 года. Благодаря им в районе будет полностью ликвидирован дефицит ясельных мест. Четыре пристройки к детским садам на 54 места каждый решат такую же проблему в 2020 году и в областном центре.

По национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» за 10 месяцев текущего года в регионе заключено более 100 договоров на обучение сотрудников на общую сумму свыше 17 млн рублей. На обучение направлено 553 человека.

«Прошу уделить особое внимание работе Регионального центра компетенций. Сейчас нам необходимо выходить на полную мощность. Владимирская область, благодаря упорной работе, попала в число первых 15 регионов и добилась права участвовать в этом нацпроекте. На нас это накладывает особую ответственность», – отметил Владимир Сипягин.

Достигнуты ощутимые результаты и по нацпроекту «Демография». Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребёнка во Владимирской области получают по итогам 10 месяцев 2019 года 4347 семей, это вдвое выше плана (2196 семей), на третьего и последующих детей – 8246 семей (план – 1280).

Губернатор отметил, что необходимо предусмотреть дополнительные стимулирующие меры, сверх существующих, чтобы мотивировать семьи рожать больше. «Обо всех наших льготах надо рассказывать в каждом социальном и медицинском учреждении, чтобы люди знали – им помогут, в том числе и материально», – добавил глава региона.

Под особым контролем у Владимира Сипягина находится нацпроект «Здравоохранение», в первую очередь – строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Из 21 объекта к настоящему времени работы завершены или ведутся на 19. Два ФАПа – ещё на электронных торгах, главным образом, из-за проблем с недобросовестными подрядчиками.

«Люди ждут от нас конкретных результатов, и я требую, чтобы все запланированные ФАПы и амбулатория были достроены в этом году. На время получения лицензий медицинскую помощь населению будут оказывать мобильные бригады. Жители ни одного села, ни одной деревни не должны остаться без доступной первичной медико-санитарной помощи», – потребовал Владимир Сипягин.

Большие средства из федерального и областного бюджетов выделяются на закупку оборудования для сердечно-сосудистых и онкологических центров, но одним лишь современным оснащением снизить заболеваемость не удастся. Квалификация врачей – вот ключевое звено в охране здоровья наших граждан. Губернатор поручил департаменту здравоохранения провести совещания с участием специалистов самого высокого класса, по итогам которых будут сформулированы предложения о том, как снизить в регионе смертность от недугов.

Кроме того, было анонсировано строительство в следующем году двух вертолётных площадок: на территории областной клинической больницы и детской областной клинической больницы. Санавиация должна обеспечить экстренную доставку пациентов в лучшие медицинские учреждения.