2019-11-11T17:22:26+03:00
Общество

Во Владимирской области введена новая мера соцподдержки для городских врачей первичного звена

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января 2020 года врачи при трудоустройстве в государственные медицинские организации городов с населением свыше 50 тысяч человек будут получать единовременную компенсацию в размере 2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Новая мера социальной поддержки пока будет действовать в течении 2020 года. Она нацелена на привлечение в первичное звено молодых и перспективных специалистов и укрепление кадрового потенциала региональной системы здравоохранения, рассчитана на участковых врачей-терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики (семейных врачей) в возрасте до 50 лет.

Напомним, что во Владимирской области также действуют меры соцподдержки медиков, работающих в сельской местности и в малых городах – программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала 2019 года они помогли привлечь в систему здравоохранения 21 врача и 4 фельдшеров скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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