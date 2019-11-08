«Зеленый день» от Сбербанка: время суперскидок

Традиционно в свой день рождения Сбербанк дарит подарки. В этом году в честь своего 178-летия банк устраивает «Зеленый день», во время которого владимирцев ждут более 10 000 выгодных предложений от банка, экосистемы Сбербанка и партнеров.

- Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зеленый день»: 11 и 12 ноября - для частных клиентов, а с 11 по 17 ноября - для корпоративных клиентов, - отметил управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин. – Воспользоваться выгодными предложениями смогут все желающие, для этого необязательно иметь карту Сбербанка. В эти дни мы будем работать до последнего клиента, чтобы все желающие смогли поучаствовать в акции. В прошлом году особым спросом среди владимирцев в «Зеленый день» пользовались вклады и потребкредиты.

Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин рассказал о Зеленом днеФото: Сергей МОРКОВКИН

Все, что может потребоваться в жизни

В этом году в рамках «Зеленого дня» открыта масса интересных предложений от компаний из разных областей торговли и сферы услуг. Можно воспользоваться предложениями от более 600 застройщиков и купить квартиру во Владимире со скидкой до 9% или в других регионах со скидкой до 17,8%, застраховать жизнь или имущество со скидкой до 50%, оплатить штрафы ГИБДД без комиссии или взять потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых без дополнительных переплат. Также в эти дни можно будет без комиссии перевести деньги в Европу или воспользоваться специальным курсом обмены валюты в «Сбербанк Онлайн». Кроме того, совершая покупки у партнеров программы лояльности банка, можно вернуть до 100% бонусами СПАСИБО, а среди клиентов банка, подключивших автоплатежи, позволяющие оплачивать коммуналку без хлопот, разыграют еще 10 000 бонусов.

- В этом году список наших федеральных партнеров более внушительный, появилось больше выгодных предложений. Кроме того, к акции присоединились региональные партнеры. Например, в эти дни в супермаркетах SPAR можно купить пиццу со скидкой до 15%, - рассказал Андрей Черкашин.

Также владимирцы смогут получить дополнительные скидки, обратившись в дни акции в офис продаж застройщиков «Строй-Инвест», «Континент» или Askona, купить продукты в «Павловской курочке» со скидкой до 30% или приобрести лечебную косметику со скидкой 17,8% в «Фармкомплекс»

Поддержка бизнеса

Не забыты и корпоративные клиенты Сбербанка, которых ждет целая скидочная неделя. Им предложат специальные условия на приобретение грузовых и легковых машин в лизинг со скидкой 30% от розничной цены и сниженной ставкой до 1,5%. Также предприниматели смогут взять кредит «Решения за час» на любые бизнес-цели, получить пакет услуг со скидкой 50% при открытии расчетного счета или повышенные кешбэк по бизнес-карте. А «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120» секунд для предпринимателей со скидкой.

Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей ЧеркашинФото: Сергей МОРКОВКИН

Экосистема Сбербанка: выгодные дни

В «Зеленые дни» всем будут доступны предложения от партнеров банка – компаний экосистемы Сбербанка, предлагающих скидки на медицинские, образовательные, развлекательные услуги, скидки от интернет-магазинов, крупных федеральных торговых сетей и аптек. Например, онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов, а маркетплейс «Беру!», где можно найти все: от игрушек до крупной бытовой техники, - подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%. Медицинский сервис DocDoc тоже не остался в стороне: воспользоваться его услугами, проконсультировавшись со специалистом, в «зеленые» дни можно будет со скидкой 24%. Телемедицина ,набирающая все большую популярность, позволяет в любое время суток получить еще одно врачебное мнение, уточнить совместимость лекарств или посоветоваться, к какому врачу обратиться в реале.

Связаться с врачами DocDoc можно с помощью смартфонаФото: Сергей МОРКОВКИН

КОНКРЕТНО

Подробно со всеми предложениями можно будет ознакомиться на специальном сайте www.sberbank.ru/178.

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