2019-11-07T17:09:34+03:00
Общество

На благоустройство сельских территорий муниципальные образования 33-региона получили средства областного бюджета

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Сипягин распределил дотации на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления Владимирской области, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования.

В бюджеты 20 муниципальных образований региона направлено 3 млн 487,5 тыс. рублей – столько же, сколько собрали местные жители в виде добровольных пожертвований. Эти средства будут использованы для благоустройства и инфраструктурного развития территорий.

Средства областного бюджета направлены:

– Андреевскому сельскому поселению Александровского района в размере 335,625 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Сорокино, Вязьмино, Володино и Аксёновка, создание зелёных насаждений в деревне Крутец и посёлке Светлый, уличное освещение в деревне Ивано-Соболево;

– Октябрьскому сельскому поселению Вязниковского района в размере 20 тыс. рублей на создание зелёных насаждений в посёлке Октябрьский;

– Сарыевскому сельскому поселению Вязниковского района в размере 30 тыс. рублей на малые архитектурные формы в селе Сарыево;

Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района в размере 472,6 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревнях Груздевский, Купля и Хабалево, благоустройство детской площадки в деревне Слукино;

– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района в размере 200 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в селе Фоминки;

– посёлку Добрятино Гусь-Хрустального района в размере 13 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Добрятино;

– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района в размере 150 тыс. рублей на строительство малых архитектурных форм в деревне Тальново;

– Камешковскому району в размере 973 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации для газификации сёл Палашкино и Тынцы;

– Ковровскому району в размере 83,265 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги в посёлке Достижение;

– Клязьминскому сельскому поселению Ковровского района в размере 235,546 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Достижение, деревне Хорятино, сёлах Пантелеево и Клязьминский Городок;

– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района в размере 29,85 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Новофетинино, уличное освещение в деревне Скрябино, создание зелёных насаждений в посёлке Дубки;

– Бутылицкому сельскому поселению Меленковского района в размере 53,27 тыс. рублей на благоустройство кладбища в селе Бутылицы и уличное освещение в деревне Злобино;

– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района в размере 33,6 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Мильна и приобретение игрового оборудования для детской площадки в селе Илькино;

– Собинскому району в размере 40 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревнях Одерихино и Колокша;

– Асерховскому сельскому поселению Собинского района в размере 78,365 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в деревне Боковино и мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Колокольница, Костино и Вышманово;

– Березниковскому сельскому поселению Собинского района в размере 7,5 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Нерожино;

– Рождественскому сельскому поселению Собинского района в размере 24,5 тыс. рублей на создание зелёных насаждений в селе Ельтесуново, уличное освещение в деревне Шуново, благоустройство водоёма в селе Фетинино;

– Черкутинскому сельскому поселению Собинского района в размере 77,67 тыс. рублей на малые архитектурные формы и уличное освещение в селе Черкутино;

– Андреевскому сельскому поселению Судогодского района в размере 278,737 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Болотский;

– Суздальскому району в размере 351 тыс. рублей на организацию газификации в селе Суходол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Новости 24
В Петушинской ЦРБ завершен ремонт инфекционного отделения
Ковровчанин украл одиннадцать шоколадок
Во Владимирском госуниверситете обсудят популяризацию русского языка и адаптацию иностранцев
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
На должность сити-менеджера Суздаля претендуют три человека
Почему показания счетчика надо снимать с 23-го по 25-е число?
Экс-гендиректору «Армагус» из Гусь-Хрустального вынесли приговор
Оркестр владимирского ансамбля «Русь» одержал победу в Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах
В Гусь-Хрустальном районе появилась модельная библиотека
За неоднократную езду в нетрезвом виде жителям Собинского района может грозить реальный срок
Суздаль вошел в десятку самых новогодних городов России
Ковровские спасатели помогли родителям попасть в квартиры к запертым детям
Кольчугинец убил приятеля, несколько часов возил его по городу, а потом сжег его в лесу
В Кольчугино, Петушках и Радужном установили новые тарифы на проезд в автобусах
57-летний владимирец схватил девочку на улице, привел в квартиру и хотел совершить развратные действия
В Кольчугино 18-летний именинник пырнул ножом своего гостя
Во Владимире осудят вымогателей, которые угрожали бизнес-партнерам и требовали с них несуществующий долг