На благоустройство сельских территорий муниципальные образования 33-региона получили средства областного бюджета

Губернатор Владимир Сипягин распределил дотации на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления Владимирской области, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования.

В бюджеты 20 муниципальных образований региона направлено 3 млн 487,5 тыс. рублей – столько же, сколько собрали местные жители в виде добровольных пожертвований. Эти средства будут использованы для благоустройства и инфраструктурного развития территорий.

Средства областного бюджета направлены:

– Андреевскому сельскому поселению Александровского района в размере 335,625 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Сорокино, Вязьмино, Володино и Аксёновка, создание зелёных насаждений в деревне Крутец и посёлке Светлый, уличное освещение в деревне Ивано-Соболево;

– Октябрьскому сельскому поселению Вязниковского района в размере 20 тыс. рублей на создание зелёных насаждений в посёлке Октябрьский;

– Сарыевскому сельскому поселению Вязниковского района в размере 30 тыс. рублей на малые архитектурные формы в селе Сарыево;

– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района в размере 472,6 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревнях Груздевский, Купля и Хабалево, благоустройство детской площадки в деревне Слукино;

– Фоминскому сельскому поселению Гороховецкого района в размере 200 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в селе Фоминки;

– посёлку Добрятино Гусь-Хрустального района в размере 13 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Добрятино;

– Демидовскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района в размере 150 тыс. рублей на строительство малых архитектурных форм в деревне Тальново;

– Камешковскому району в размере 973 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации для газификации сёл Палашкино и Тынцы;

– Ковровскому району в размере 83,265 тыс. рублей на ремонт автомобильной дороги в посёлке Достижение;

– Клязьминскому сельскому поселению Ковровского района в размере 235,546 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Достижение, деревне Хорятино, сёлах Пантелеево и Клязьминский Городок;

– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района в размере 29,85 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Новофетинино, уличное освещение в деревне Скрябино, создание зелёных насаждений в посёлке Дубки;

– Бутылицкому сельскому поселению Меленковского района в размере 53,27 тыс. рублей на благоустройство кладбища в селе Бутылицы и уличное освещение в деревне Злобино;

– Илькинскому сельскому поселению Меленковского района в размере 33,6 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Мильна и приобретение игрового оборудования для детской площадки в селе Илькино;

– Собинскому району в размере 40 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревнях Одерихино и Колокша;

– Асерховскому сельскому поселению Собинского района в размере 78,365 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в деревне Боковино и мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Колокольница, Костино и Вышманово;

– Березниковскому сельскому поселению Собинского района в размере 7,5 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Нерожино;

– Рождественскому сельскому поселению Собинского района в размере 24,5 тыс. рублей на создание зелёных насаждений в селе Ельтесуново, уличное освещение в деревне Шуново, благоустройство водоёма в селе Фетинино;

– Черкутинскому сельскому поселению Собинского района в размере 77,67 тыс. рублей на малые архитектурные формы и уличное освещение в селе Черкутино;

– Андреевскому сельскому поселению Судогодского района в размере 278,737 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Болотский;

– Суздальскому району в размере 351 тыс. рублей на организацию газификации в селе Суходол.