Территориальная схема обращения с отходами во Владимирской области размещена для публичного обсуждения

Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), во Владимирской области, осуществляется в сроки, установленные планом перехода на новую систему обращения с ТКО в 33-м регионе на 2019 год, согласованным с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В соответствии с актуализированным планом перехода на новую систему обращения с ТКО, направленным в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, утверждение терсхемы будет проведено после завершения процедуры общественных обсуждений, но не позднее 30 декабря текущего года.

6 ноября проект корректировки Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, во Владимирской области размещён на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды областной администрации в разделе «Территориальная схема обращения с ТКО». Вопросы и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в рамках проведения общественных обсуждений, проводимых на сайте департамента до 22 ноября 2019 г.

Предложения к проекту корректировки Территориальной схемы необходимо направлять в департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31 или на адрес электронной почты: korrektirovka-ter-chemi-vo@mail.ru.

Заключение об учёте поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения будет размещено департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области не позднее 3 декабря этого года.