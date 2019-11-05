Губернатор Владимир Сипягин с рабочим визитом посетил город Гороховец

3 ноября Губернатор Владимир Сипягин в рамках осмотра федеральной трассы М-7 «Волга» посетил моногород Гороховец. Вместе с главой региона объекты исторического города осмотрели врио заместителя губернатора Александр Байер, руководители ряда департаментов и комитетов администрации Владимирской области, руководители органов местного самоуправления Гороховецкого района.

Первым объектом осмотра стал городской парк культуры и отдыха. Проект его благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в прошлом году в подгруппе «Исторические поселения». На его реализацию была выделена дотация из федерального бюджета в размере 50 миллионов рублей.

.Фото: Администрация Владимирской области

На полученные средства планируется отремонтировать здание администрации парка, входную группу, соорудить спортивные и игровые площадки, летнюю сцену.

При осмотре объекта Владимир Сипягин обратил внимание на то, что он должен гармонично вписаться в историко-архитекутрный облик древнего Гороховца. Подрядчику поставлена задача завершить работы до конца года.

Также глава региона проконтролировал второй этап строительства берегоукрепления реки Клязьмы в черте Гороховца. В этом году из бюджетов разных уровней на этот объект выделено свыше 325 миллионов рублей. На сегодняшний день выполнены земляные работы по планировке откосов, выборке грунта, формированию пляжа, срезке растительного слоя грунта, устройство песчаного и щебеночного основания под тротуары, перекладка водопровода, установка водоотводных лотков и колодцев с фильтрующими элементами, монтаж гофрированных труб для протяжки кабеля.

.Фото: Администрация Владимирской области

Последним объектом посещения в Гороховце стала река Ключевая, где проводятся работы по берегоукреплению и предотвращению оползневых и эрозионных процессов.

Владимир Сипягин отметил, что положительные изменения в Гороховце очевидны, важно не останавливаться на достигнутом, поддержать импульс к развитию, данный к 2018 году в связи с 850-летием города.

На набережной, которая призвана стать точкой притяжения для горожан и туристов, Губернатор считает необходимым предусмотреть размещение кафе, сувенирных лавок, музейных и иных культурных и досуговых объектов. Владимир Сипягин убежден в том, что у Гороховца колоссальный туристический потенциал, и важно комплексно подходить к развитию инфраструктуры, экономики и социальной сферы в таком перспективном муниципальном образовании.