2019-11-05T17:14:22+03:00
Общество

Владимирская область - отличник контрольно-надзорной деятельности

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..Фото: Администрация Владимирской области
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В Подмосковье состоялась итоговая конференция Минэкономразвития России, посвящённая реформе государственного управления. В ходе мероприятия были отмечены регионы, продемонстрировавшие лучшие результаты внедрения целевой модели осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации. В их числе – Владимирская область: она удостоена почётного знака «Отличник контрольно-надзорной деятельности».

В конференции приняли участие представители Администрации Президента РФ, Правительства России, Государственной Думы, Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП, Аналитического центра при Правительстве РФ, регионов страны, экспертных и научных кругов.

В состав владимирской делегации вошли представители комитета проектной деятельности, департамента по труду и занятости населения областной администрации, Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.

В рамках конференции обсуждались различные аспекты реформы контроля и надзора: регуляторная «гильотина», предусматривающая отмену около 20 тысяч советских нормативных документов, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, внедрение риск-ориентированного подхода и системы профилактики, вопросы муниципального контроля.

Напомним, реформа контрольно-надзорной деятельности идёт с 2017 года. В нашем регионе ведётся активная работа по снижению административной нагрузки на бизнес, создаются равные условия для ведения предпринимательской деятельности, обеспечивается развитие конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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