Губернатор Владимир Сипягин проверил, как реализуются нацпроекты в Александровском районе

В рамках рабочей поездки в Александровский район Губернатор Владимир Сипягин посетил социально значимые объекты, промышленные предприятия, побывал в Александровском городском парке и принял участие в торжественном открытии после ремонта ДК "Юность" в поселке Балакирево. Его сопровождали врио первого заместителя Марина Чекунова, врио заместителя по внутренней политике Игорь Моховиков и руководители профильных департаментов.

Кадровый вопрос в медицине и свалка в Машково

Владимир Сипягин начал свой визит с Александровской районной больницы. Там он встретился с медицинским персоналом и посмотрел, в каком состоянии находится само лечебное учреждение.

Врачей интересовали разные вопросы. Один из самых острых - дальнейшая судьба педиатрического отделения поликлиники в Балакирево. В поселке проживает 1600 детей, но там до сих пор нет постоянного педиатра. Губернатор поручил департаменту здравоохранения решить этот вопрос в ближайшее время. Заведующая родильным отделением рассказала главе региона о том, что все чаще жительницы Александровского района уезжают на роды в Подмосковье. Там для мамочек создают более привлекательные условия, чем есть во Владимирской области. Каждая роженица получает подарок на сумму 20 тысяч рублей.

- Мы прорабатываем сейчас аналогичные меры поддержки. Кроме того, владимирское управление ФМС и отдел ЗАГСа совместно продумывают вопрос о дополнительном сервисе для рожениц - предоставление документов на ребенка сразу же в роддоме, начиная от свидетельства рождения и заканчивая пособиями для мам, - рассказала Марина Чекунова.

Еще медицинское сообщество интересовал вопрос о будущем Машковской свалки. Она находится практически в черте города и подрывает здоровье населения, говорят врачи. Проблема еще и в том, что именно там выделили участки под строительство многодетным семьям. Земли получили более сотни семей. И такое соседство их не устраивает.

.Фото: Администрация Владимирской области

- Все действия по ограничению свалки мы предпринимаем. Свалку мы не перенесем, мы ее рекультивируем и законсервируем, и потом нужно благоустроить территорию .Там парки должны появиться,- отметил Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Далее глава региона проинспектировал работу мобильного ФАПа, приобретенного для Александровской больницы в 2018 году на федеральные средства. Он предназначен для медицинского обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов с численностью до 100 человек, где строительство стационарных пунктов не предусмотрено. Кроме того, он используется медиками для проведения диспансеризации на предприятиях района. Кстати, Александровский район " не в передовиках по этим показателям", отметила Марина Чекунова. Она предложила использовать любые креативные идеи, чтобы население активнее участвовало в профосмотрах. Губернатор посетил " Александров электросталь", где выездная бригада медиков проводила диспансеризацию сотрудников. Но такие выезды осуществляются исключительно в будние дни.

- Мы должны формировать современную и доступную систему медицинской помощи для граждан, а также увеличить среднюю продолжительность жизни. Поручаю департаменту здравоохранения проработать вопрос выезда медицинских бригад еще и в выходные дни. Особенно это касается отдаленных населенных пунктов, - заявил Владимир Сипягин.

.Фото: Администрация Владимирской области

"Городской парк должен стать жемчужиной Александрова"

Владимир Сипягин проинспектировал, как в рамках нацпроекта " Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство парка культуры и отдыха имени 200-летия Александрова. Это самое притягательное место для прогулок горожан. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на небольшой зеленый островок посреди пруда. В этом году на благоустройство парка было выделено 11 миллионов рублей. Там появилась новая сцена и вымощенные тротуарной плиткой дорожки, но Губернатор увидел и недостатки, - кабели под фонари торчали прямо из-под земли. У Владимира Сипягина появились вопросы к администрации и строителям, которые отвечают за реализацию этого проекта. Кроме того, губернатор отметил, что развитие общественных пространств, которые должны быть благоустроены в рамках нацпроекта в 2020-2021 годах, должно обсуждаться совместно с лучшими архитекторами области, дизайнерами и неравнодушной и креативной молодежью из владимирских вузов и колледжей. Руководитель департамента ЖКХ Илья Потапов рассказал, что это возможно в рамках Центра компетенций, созданного на базе департамента строительства в 2018 году.

- У нас есть молодежь, которая обладает серьезным потенциалом для решения этих вопросов. Будем работать,- отметил Илья Потапов.

"Вестел" готов к возобновлению производства

Сейчас 46 тысяч квадратных метров площади одного из крупнейших производств района простаивают. Оборудование законсервировано. А ведь когда-то на "Вестеле" работало 1200 человек. На современном европейском оборудовании производили телевизоры, холодильники и стиральные машины. После того, как компания "Занусси" решила покинуть рынок, руководство "Вестела" приостановило производство. Сейчас на 24 тысячах квадратных метров организован склад для готовой продукции, который обслуживает всего 50 человек. Бытовая техника поставляется из Турции, а затем отправляется в магазины по всей стране. В середине ноября руководство завода планирует встретиться с представителями компании "Электролюкс", чтобы обсудить вопрос о возобновлении производства совместными усилиями. Губернатор Владимир Сипягин обещал поддержать турецкое руководство.

Владимир Сипягин встретился в Александровском парке с группой активисток, отдающих предпочтение скандинавской ходьбеФото: Елена Масленникова

Дом культуры "Юность" отремонтирован по федеральному проекту

В прошлом году балакиревский Дом культуры «Юность» отметил свое 30-летие. И за все эти годы в нем ни разу не проводили ремонт. Но 2018 ДК стал участником региональной программы по развитию и модернизации учреждений культуры Владимирской области, в рамках которой был отремонтирован фасад здания, крыша и заменены окна. А в 2019 ДК "Юность" принял участие в федеральном проекте "Культура малой родины", что позволило провести в нем масштабные ремонтные работы. На первом этаже были отремонтированы фойе, гардероб и зрительный зал. На втором - на месте проходного помещения с железными потолками появился малый зал и рядом класс хореографии. Были открыты детская игровая и экспозиционно-выставочная зоны. За два года на ремонтные работы в Доме культуры было потрачено 24 миллиона рублей. В торжественной обстановке Губернатор Владимир Сипягин поблагодарил всех, кто принимал участие в преображении балакиревского Дома культуры, и пожелал, чтобы окружающая обстановка создавала у населения только положительные эмоции.