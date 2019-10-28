В 2020 году центры "Мои документы" Владимирской области начнут работать по принципу "общественных приёмных"

Владимирская область вошла в пилотный проект совершенствования работы центров «Мои документы». Минэкономразвития России 25 октября в ходе круглого стола «Центры «Мои документы» – новые модели развития» предложило Владимирской области как региону с высокой степенью эффективности деятельности сети МФЦ отработать одно из трёх новых направлений деятельности. Представители Минэкономразвития России, со своей стороны, гарантируют полную методическую, юридическую и консультативную помощь в ходе всего пилота с присутствием специалистов в регионе.

МФЦ Владимирской области свой выбор сделали: в регионе со следующего года начнётся внедрение системы взаимодействия с гражданами по принципу «общественных приёмных». Это значит, что гражданин впоследствии сможет обратиться со своей проблемой, касающейся любого органа власти, в МФЦ и там же получить ответ. Результаты работы и опыт по организации нового механизма взаимодействия «власть-общество» впоследствии будут тиражированы на все субъекты Российской Федерации.

«Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», малой частью которого являются эти изменения, – отметил врио заместителя Губернатора Аркадий Боцан-Харченко, – в том и заключается, что постепенно, шаг за шагом, изменит общественные отношения, сделает всех представителей власти более доступными и ответственными перед гражданами, избавит от бюрократической волокиты, обеспечит управляемость и контроль в решении повседневных проблем каждого человека. Рассчитываем на то, что для жителей Владимирской области это начнёт происходить раньше, в том числе благодаря статусу пилотного региона».

Справочно

За 9 месяцев текущего года доходы областного бюджета от поступления государственной пошлины за услуги, оказанные через ГБУ «МФЦ Владимирской области» (116,8 млн рублей) превысили расходы учреждения в рамках субсидии на исполнение государственного задания (84,5 млн рублей) на 32,3 млн рублей.