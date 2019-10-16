Администрация Владимирской области будет сотрудничать с одной из крупнейших нефтяных компаний России

15 октября Губернатор Владимир Сипягин и вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и компанией «ЛУКОЙЛ». В мероприятии приняли участие врио первого заместителя Губернатора Максим Брусенцов, руководители структурных подразделений областной администрации, представители компании «ЛУКОЙЛ».

Стороны договорились о развитии всестороннего сотрудничества по направлениям транспортировки и реализации продуктов нефтепереработки и нефтехимии на внутреннем и внешнем рынках, научно-технического обеспечения новых конструкторских разработок и технологий, развития применения в дорожной отрасли Владимирской области современных материалов, увеличивающих качество и срок службы дорожного покрытия.

.Фото: Администрация Владимирской области

«Уверен, что соглашение будет полезным, выгодным для обеих сторон. У «Лукойла» масштабные планы, связанные с экономическим развитием нашей страны. Администрация области активно участвует в выполнении этой задачи, поставленной Президентом России, а значит, нам по пути», – отметил Владимир Сипягин.

Дорожный вопрос является актуальным не только для Владимирской области, но и для страны в целом. Областная администрация работает над повышением качества и безопасности главных транспортных артерий региона. В соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведётся строительство и реконструкция автодорог региона. За 9 месяцев этого года было реконструировано более 161 км дорожного полотна. По выполнению целевых показателей нацпроекта Владимирская область занимает пятое место в России.

Также двустороннее сотрудничество актуально в связи с планируемым строительством автотрассы «Шёлковый путь», часть которой пройдёт через Владимирскую область. Владимир Сипягин выразил надежду, что новая магистраль активизирует экономические связи России со странами Азии, что в свою очередь придаст импульс к социально-экономическому развитию региона.

.Фото: Администрация Владимирской области

«Очень признательны Губернатору Владимирской области за внимание, которое уделяется безопасности автомобильных дорог региона. Здесь мы ваши надёжные партнёры. Подписано важное соглашение, которое призвано увеличить использование инновационных дорожных материалов, влияющих на качество дорожного полотна», – отметил Максим Дондэ.