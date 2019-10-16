Александр Байер призвал администрации районов Владимирской области активнее включаться в федеральный проект "Чистая вода"

15 октября врио заместителя Губернатора Александр Байер провёл совещание, посвящённое взаимодействию государственной компании «Владимиртеплогаз» с органами местного самоуправления по заключению концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения. В мероприятии приняли участие директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова, руководитель теплоснабжающей компании Александр Королёв и главы органов местного самоуправления.

«Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Экология» разработан и реализуется федеральный проект «Чистая вода». На сегодняшний день в нём участвует только Меленковский район, где проведена реконструкция городского водозабора и строительство станции обезжелезивания. Стоимость работ – более 93 млн рублей. Есть вероятность, что в следующем году к программе подключится Юрьев-Польский район. К сожалению, больше заявок от муниципалитетов на участие в программе не поступало», – констатировал Александр Байер.

Для решения вопроса и вхождения в проект «Чистая вода» врио заместителя главы региона предложил районным администрациям заключить концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения, для примера была взята компания «Владимиртеплогаз».

«Таким образом мы сможем создать общий ремонтный фонд, систему подготовки сотрудников и специалистов, вести более сбалансированную тарифную политику. Это всё необходимо, чтобы повысить качество водоснабжения и водоотведения в населённых пунктах области», – отметил Александр Байер.

Между тем, главы районных администраций не спешат соглашаться на это предложение. В итоге было решено в ближайшее время провести переговоры между представителями муниципалитетов и руководством «Владимиртеплогаза» и найти компромиссное решение.