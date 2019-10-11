2019-10-11T10:38:06+03:00
Общество

Администрация Владимирской области и МЧС России укрепляют сотрудничество в вопросах предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций

Поделиться:
..Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Между администрацией Владимирской области и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключено соглашение по привлечению воздушных судов авиации МЧС России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 33-м регионе. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и заместитель Министра Виктор Яцуценко.

Согласно документу спасательная авиация будет привлекаться для экстренного реагирования при природных или техногенных чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера. Основная цель совместной работы – спасение жизни и сохранение здоровья людей, а также снижение ущерба окружающей среде и материальных потерь.

Стороны договорились совершенствовать и отрабатывать приёмы применения авиационно-спасательных технологий, в частности, разработать комплекс превентивных мероприятий и провести совместные тренировки лётного состава авиации МЧС России и поисково-спасательных подразделений Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией
Культовый артист и бывший губернатор американского штата Калифорния выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы «Ретро FM», которые задал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко
Новости 24
Маршрут автобуса № 56 временно продлят до микрорайона Лунево
Ансамбль «Баловень» из Камешкова выступит Красной площади
«Волонтёры культуры» благоустраивали территорию Златоустовского кладбища в Суздале
Юным владимирцам расскажут, как Волков написал "Волшебник Изумрудного города"
В Добром неизвестные раскидали сосиски в воткнутыми в них иголками
Сотрудник владимирского соцстраха подозревается в получении взятки
12 октября во Владимире пройдет общегородской субботник
Во Владимирской области завершается особый пожароопасный сезон
Директор муромского предприятия за невыплату зарплаты 164 работникам заплатит 45 тысяч штрафа
Под Владимиром уничтожили четыре тонны контрабандных фруктов
Муромлянин украл со склада плиты и котлы на 77 тысяч рублей
Директор «Зари» Николай Конин заплатит 100 тысяч рублей штрафа за невыплату зарплаты
Владимирским спортшколам купили новые мячи, доски и лыжи
Владимир Путин объявил благодарность двум владимирским спортсменам
Мэрия Владимира ограничила парковку на улице Ильича
Дело о гонщике, которого пытались остановить "живым щитом" под Владимиром, дошло до суда
В Коврове пройдет фестиваль КВН
Киноманов приглашают посмотреть фильм, снятый во Владимире
Юным художникам из Владимирской области предлагают стать авторами новогодних открыток
Мэрия Владимира запретила парковку на улице Куйбышева вдоль дома № 58
Во Владимире оправдали охотника, ложно обвиненного в отстреле глухарей
Владимирец, дважды попавшийся пьяным за рулем, отправится в колонию
Новый сезон в Центре классической музыки начнется с третьей симфонии Малера
Обманутая дольщица отсудила у владимирского застройщика компенсацию
В Коврове задержали угонщика автобуса