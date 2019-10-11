Администрация Владимирской области и МЧС России укрепляют сотрудничество в вопросах предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций

Между администрацией Владимирской области и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключено соглашение по привлечению воздушных судов авиации МЧС России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 33-м регионе. Подписи под документом поставили Губернатор Владимир Сипягин и заместитель Министра Виктор Яцуценко.

Согласно документу спасательная авиация будет привлекаться для экстренного реагирования при природных или техногенных чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера. Основная цель совместной работы – спасение жизни и сохранение здоровья людей, а также снижение ущерба окружающей среде и материальных потерь.

Стороны договорились совершенствовать и отрабатывать приёмы применения авиационно-спасательных технологий, в частности, разработать комплекс превентивных мероприятий и провести совместные тренировки лётного состава авиации МЧС России и поисково-спасательных подразделений Владимирской области.