Администрация 33-го региона оказала максимально возможную помощь волейбольному клубу "Владимир"

8 октября в ходе своей пресс-конференции Губернатор Владимир Сипягин ответил на ряд вопросов, касающихся спорта. Один из них затрагивал дальнейшее финансирование волейбольного клуба «Владимир».

Напомним, что многие годы этот клуб находился под патронажем администрации города Владимира и регионального управления ФСИН России, на его на содержание ежегодно из городского бюджета выделялось около 10 млн рублей. С 2018 года горадминистрация сократила финансирование до 4,75 млн рублей, пообещав привлечь недостающую сумму из внебюджетных источников. В этом году мэрия Владимира не запланировала финансирование клуба и вышла из состава учредителей.

Губернатор Владимир Сипягин обещал свою помощь любимой многими владимирцами волейбольной команде. По итогам спортивного сезона 2018 – 2019 годов команда «Владимир» вышла в высшую лигу, что значительно увеличило её бюджет – до 25 млн рублей в год. несмотря на это обстоятельство, подчеркнул глава региона, областная администрация не отказалась от своих слов о помощи и нашла в сентябре этого года 5 млн рублей на содержание клуба. Деньги были выделены ПАО «Т ПЛЮС». Ещё 3 млн рублей были найдены в начале октября при содействии администрации региона. Их предоставил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным.

Губернатор напомнил журналистам, что в соответствии с федеральным законодательством, областной бюджет не имеет права оказывать финансовую помощь профессиональным спортивным командам. Такие команды, как принято во всём спортивном мире, должны активнее работать над привлечением спонсорских средств и зарабатывать сами, отметил Владимир Сипягин.