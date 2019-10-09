Благодаря личному участию Губернатор двое детей из Гусь-Хрустального получат дорогостоящий препарат

8 октября в завершение единого информационного дня для журналистов Владимирской области по вопросам реализации нацпроектов в 33-м регионе состоялась пресс-конференция Владимира Сипягина, посвящённая итогам года его работы на посту Губернатора.

Вопросы представителей СМИ затрагивали самые разные сферы жизни региона: реформу обращения с твёрдыми коммунальными отходами, ремонт дорог, строительство спортивных объектов. Корреспондент «Комсомольской правды» рассказала главе региона о семье из Гусь-Хрустального, в которой дети – мальчик и девочка – страдают редким генетическим заболеванием. Необходимый им препарат не зарегистрирован на территории России и очень дорог: годовой курс лечения стоит не менее 50 млн рублей.

Губернатор ответил, что знаком с этим вопросом. По его поручению к решению сложной ситуации и помощи семье подключился департамент здравоохранения областной администрации. Буквально на днях он добился разрешения Минздрава на ввоз нужного лекарства на территорию нашей страны. Кроме того, фирма, которая отвечает за доставку препарата, вызвалась в качестве благотворительной помощи предоставить гусевчанам первые три инъекции.

«Конечно, необходимо понимать всю ответственность, поскольку этот медикамент требует особых условий его введения в организм. Нам удалось договориться с московской больницей, высококлассные врачи-нейрохирурги которой будут вводить этот препарат ребятам из Гусь-Хрустального», – отметил Владимир Сипягин.