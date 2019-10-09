2019-10-09T13:15:37+03:00
Общество

Во Владимирской области регоператоры по обращению с ТКО выбраны по всем трём зонам

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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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7 октября состоялся конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) во Владимирской области по зоне № 2, которая включает в себя города Владимир, Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы. Всего на участие в конкурсе подали заявки 15 организаций.

Победителем конкурсного отбора регоператора по обращению с ТКО по зоне № 2 была признана компания «Перспектива» (г.Владимир). Соглашение на оказание услуг с этим региональным оператором будет заключено департаментом природопользования и охраны окружающей среды областной администрации в установленном законодательством порядке.

Таким образом, во Владимирской области завершены конкурсные процедуры по выбору регоператоров по обращению с ТКО по всем трём зонам, на которые согласно существующей территориальной схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами поделён регион:

– зона №1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) – ООО «Хартия»;

– зона №2 (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) – ООО «Перспектива»;

– зона №3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы) – ООО «ЭКО-Транс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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