Владимир Сипягин: Рпенский проезд сделает жизнь владимирцев комфортнее

8 октября в рамках единого информационного дня, посвящённого реализации национальных проектов во Владимирской области, Губернатор Владимир Сипягин и представители СМИ региона посетили место будущего строительства Рпенского проезда во Владимире.

Жители областного центра, и особенно микрорайона Доброе, ждут эту автомобильную дорогу уже несколько десятилетий. Она должна стать дублёром перегруженной Добросельской улицы и втрое сократить время в пути от Суздальского проспекта до улицы Мира. Планируемая протяжённость объекта – 2,2 км, ориентировочная стоимость строительства дороги – около 2,2 млрд рублей.

Ещё в декабре прошлого года Владимир Сипягин обратился к Президенту России с просьбой поддержать федеральным финансированием строительство Рпенского проезда. Глава государства наложил положительную резолюцию на письмо Губернатора Владимирской области. Предложения о предоставлении субсидии на софинансирование строительства дороги во Владимире будут подготовлены Минтрансом России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Кроме того, чтобы ускорить разработку проектно-сметной документации на Рпенский проезд, Губернатор выделил городу Владимиру 15 млн рублей из областного бюджета на эти цели. В сентябре на электронной площадке размещена информация о проведении торгов на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству этой автодороги в столице региона.

«Мы хорошо понимаем, как нужны стране безопасные и качественные дороги. По инициативе Президента России с этого года реализуется соответствующий национальный проект. В его рамках отремонтировано более 161 километра автодорог в нашем регионе. На завершающем этапе находится строительство автомобильного обхода Бараков. К концу осени объект должен быть сдан, и мы вместе с вами проверим его качество. Строительство Рпенского проезда, хоть и не входит в утверждённый список мероприятий нацпроекта, очень важно для областного центра и требует такого же внимания и ответственного отношения. Владимир получит ещё одну современную магистраль, которая сделает жизнь граждан комфортнее и лучше, этот вопрос я держу под личным контролем», – отметил Владимир Сипягин.