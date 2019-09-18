На Пекинке в районе Вязников начали строить новую развязку

Пекинка в районе Вязников с сегодняшнего дня будет сужена до 2 полос (по одной в каждую сторону), а скорость движения ограничат до 40 километров в час. Это связано с началом строительства новой транспортной развязки.

Она будет двухуровневой типа «неполный клеверный лист» и разведет потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе. Региональная дорога между городом Вязники и станцией Вязники пройдет над федеральной трассой по 76-метровому четырехполосному путепроводу. С развязки будет два двухполосных съезда и переходно-скоростные полосы, движение по новой развязке будет бессветофорным. Дорожники обещают, что строительство не затронет расположенный рядом с трассой ботанический памятник природы – «Загородный лесопарк «Комзяки» и охранную зону Комзяковских прудов.

Одновременно участок Пекинки протяженностью 1,16 км (в районе 299 - 300 километра) расширят до шести полос, на разделительной полосе поставят металлическое барьерное ограждение. Будут переустроены 13 примыканий местных дорог, модернизируют раположенные рядом с развязкой шесть автобусных остановок. К ближайшим жилым домам построят дополнительный проезд с разворотными площадками. Пешеходы смогут безопасно пересекать оживленную трассу по тротуарам путепровода.

На развязке смонтируют 4,2 км линий электроосвещения, установят 580 метров шумозащитных экранов близ жилой застройки и в некоторых случаях заменят окна в домах на пластиковые.