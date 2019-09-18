2019-09-17T16:30:04+03:00
Общество

Представители ВСМЗ готовы снизить «сувенирный налог»

Но не собираются его отменять
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Рабочая группа при департаменте развития предпринимательства продолжает работу по «сувенирному налогу» - сбору, введенному Владимиро-Суздальским музеем-заповедником за изображения памятников архитектуры. Напомним, летом на сайте ВСМЗ появился прейскурант на использование изображений самых популярных достопримечательностей - Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов. Стоимость одного изображения для изготовления сувенирной продукции - 10-12 тысяч рублей в год. Уже были поданы и первые требования - в частности, к продавцам мороженого, на лотках которых были нарисованы стилизованные Золотые ворота.

Сувенирщики возмутились, за них вступился департамент развития предпринимательства. Была создана рабочая группа. В очередном совещании приняли участие директор департамента Тимур Рамазанов и заместитель гендиректора музея-заповедника по развитию Александр Капусткин.

Представитель ВСМЗ заявил, что музей готов уменьшить сумму.

- Мы уже начали над этим работу. За основу взяли стоимость аналогичных услуг в других федеральных музеях, будем стремиться к средним или минимальным показателям, – сказал Александр Капусткин. Он также отметил, что в прейскуранте планируется установить новые льготы, к примеру, для краеведческих изданий.

В свою очередь предприниматели заявили, что подобные требования со стороны музея не соответствуют законодательству. Введение платежа за изображения памятников культуры является правом музеев, а не прямой обязанностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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