Аспирантка ВлГУ разрабатывает устройство, которое предупредит об агрессивном вождении

Какой водитель, въехав на перекресток с затором, не начинал ругаться - мол, знал бы - не поехал! Или вы двигаетесь по крайней левой полосе - и вдруг сирена, «скорая», которой надо уступить дорогу, а свернуть-то и некуда.

Именно такое устройство, которое поможет знать заранее обо всех дорожных проблемах, может вот-вот появиться в современном мире. К концу года аспирантка ВлГУ Дарья Васильченкова вместе с командой готова завершить разработку.

24-летняя Дарья закончила Институт прикладной математики, физики и информатики ВлГУ, сейчас учится в аспирантуре и пишет диссертацию по разработке математического метода фильтрации сигналов. А также работает над прибором, аналогов которому в мире нет.

- Полтора года назад я стала заниматься в научной группе ВлГУ, где, кстати, нас только две девушки, остальные — молодые люди. Мы разрабатываем радиоустройство ближнего радиуса действия, которое помогло бы водителю при управлении машиной. Оно сможет спрогнозировать столкновение, передать аварийные сигналы до вышки сотовой связи, обнаружить заторы на дороге и опасное вождение. Например, навстречу едет нетрезвый водитель, автомобиль которого «виляет» на дороге. Устройство предупредит заранее: замигает и издаст звук, что по соседней полосе вот-вот появится неадекватная машина. Наше устройство будет работать без доступа в интернет, по радиосвязи, через которую мгновенно передастся информация.

Аппарат по размерам будет как мобильный телефон. Даже стоимость примерно одинаковая. Его можно легко установить в салон машины, - рассказывает Дарья.

Предупреждение об опасном сближении при маневре обгона

Картину прекрасного технического будущего несколько портит тот факт, что для нормальной работы нужно, чтобы такое устройство стояло во всех машинах. Дарья считает, что его должны встраивать в автомобиль еще на заводе - это резко повысит безопасность.

- В нашу жизнь так уверенно вошла бесконтактная оплата с мобильных телефонов, хотя раньше о ней мало кто мог подумать. Возможно, в скором времени к бортовому радиоустройству тоже привыкнут. Оно действительно необходимо водителям, - говорит молодой ученый.

Работа Дарьи в группе - разработка математических моделей и алгоритмов решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения для интеллектуальных транспортных систем. За это она получила грант из областного бюджета.

- Сейчас мы тестируем алгоритмы с помощью компьютерных симуляторов. Проще говоря, переносим город и трассу в компьютер, затем — пускаем автомобили по различным правилам и потокам движения. Такие испытания практически ничем не уступают реальным. Но, все-таки, главной задачей является предоставление устройства не в виртуальной, а реальной жизни. Завершить разработку интеллектуального устройства планируем уже в конце года, - отметила Дарья Васильченкова.