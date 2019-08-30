ВСМЗ просит краеведов заплатить за фото Золотых ворот

Скандал с требованиями ВСМЗ об оплате изображений Золотых ворот и Успенского собора вышел на новый уровень. Вслед за требованиями денег с сувенирщиков и продавцов мороженого ВСМЗ попросил 4 тысячи за фотографии в книге по краеведению. Речь идет об исследовании владимирского автора Натальи Трофимовой о городских площадях.

А типография "Транзит-ИКС", выпускающая небольшие книжки владимирских авторов в мягкой обложке, была вынуждена приостановить печать работы другого местного краеведа Инны Сбитневой во владимирских князьяхм - из-за такого же требования. Парадокс в том, что типография вообще не занимается распространением книг. Авторы сами заказывают печать и лично приносят брошюры туда, где их готовы взять на продажу. Обычно это ларьки сувенирщиков, а также книжные магазины "Эйдос" и "Ополье". По информации "КП-Владимир", магазин "Ополье" на улице Горького уже перестал брать книги краеведов на продажу.

В типографии сообщили, что себестоимость печати стандартной книги - от 80 до 110 рублей. Продаются книги владимирских краеведов примерно по 150 рублей. Получается, что заработать на своем труде краеведам очень непросто, да они и не ставят такой цели. Поэтому считать работы краеведов «коммерческим использованием» изображений по меньшей мере странно.

- Мы понимаем, что издавать книгу о краеведении без изображений - не лучшая затея, - пояснили в типографии "Транзит-ИКС". - И мы действительно заинтересованы в издании таких книг. Но что делать с требованиям ВСМЗ, мы не знаем. В конце концов, есть же гражданский кодекс, по которому памятники архитектуры находятся в общественном доступе.

Изданием краеведческих книг и альманаха занимается и специализированный отдел Центральной городской библиотеки. Заместитель генерального директора ВСМЗ Александр Капусткин недавно обратился к его руководителю Любови Сметаниной с просьбой дать оценку сложившейся ситуации с краеведческой литературой. Ответ должен быть получен до 1 октября, однако Любовь Сметанина в разговоре с "КП-Владимир" отметила, что местные краеведы должны иметь возможность разместить фотографии памятников белокаменного зодчества бесплатно. Иное дело - выпускающиеся крупными издательствами путеводители и буклеты. Любовь Сметанина подчеркнула, что надеется на конструктивное решение ситуации.