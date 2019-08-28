Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание, посвящённое финансово-хозяйственной деятельности ГУП ВО «Владимирский автовокзал»

28 августа Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросу финансово-хозяйственной деятельности ГУП ВО «Владимирский автовокзал». В совещании приняли участие первый заместитель главы региона Вячеслав Кузин, врио вице-губернатора Александр Байер, руководители структурных подразделений областной администрации, исполняющий обязанности директора Владимирского автовокзала Павел Левин.

Губернатор напомнил, что это не первое совещание, посвящённое финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое объединяет в своём составе 11 автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов с кассовой продажей билетов, а также автоколонну, предприятия общественного питания, информационно-аналитический центр системы контроля движения более 170 автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам с использованием средств навигации.

Павел ЛевинФото: Администрация Владимирской области

«Мы должны понимать, как дальше будет развиваться это предприятие. Необходимо выработать не просто какое-то промежуточное решение, а – решение долгосрочное. Чтобы предприятие двигалось по пути планомерного развития», – отметил глава региона.

С докладом о финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Владимирский автовокзал» и планах его стратегического развития выступил Павел Левин. Он отметил, что по результатам тщательного анализа было выявлено искажение финансовых результатов в деятельности структурных подразделений предприятия. На основании приказа его экс-директора была принята методика расчёта, в которой общехозяйственные расходы включали в себя фактически не относящиеся к таковым траты. В результате, с 1 января 2018 года до 1 июля 2019 года долг Владимирского автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19 миллионов рублей.

После смены руководства ситуация стала выправляться и был принят ряд управленческих решений, которые на качестве услуг, оказываемых автовокзалом, практически никак не отразились. Так, без ущерба для пассажиров было принято решение о закрытии убыточных межрегиональных маршрутов, выполняющих перевозки в Иваново и Нижний Новгород, проведена оптимизация штатной численности автостанций и автовокзалов по региону, выведены из состава ГУП предприятия общественного питания. По словам и.о. директора ГУП «Владимирский автовокзал», экономия от таких антикризисных мер может составить в годовом исчислении почти 17 миллионов рублей.

Алексей Косилов, Александр Байер, Вячеслав КузинФото: Администрация Владимирской области

Плюсом назван и тот момент, что на место закрытого предприятия общественного питания пришёл малый бизнес, которому удалось за короткое время организовать точки общепита. «Поддержка малого и среднего бизнес, тем более такого социально ответственного, – это и есть исполнение указов Президента», – добавил Владимир Сипягин.

В ближайшем будущем ГУП планирует ввести систему взаиморасчётов по финансированию стоимости услуг автовокзалов. В настоящий момент аналогичный законопроект рассматривается депутатами Госдумы, так что наш регион идёт здесь в ногу со временем. К слову, такие системы положительно зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Губернатор поручил проанализировать эффективность всех автовокзалов, находящихся в подчинении у ГУП «Владимирский автовокзал» и на следующем совещании предоставить детальный отчёт: «Если есть возможность сдавать в аренду пустующие помещения, которые освободились после предпринятых новым директором мер, то это необходимо сделать. В том числе, и за счёт этой меры мы можем сохранить предприятие».