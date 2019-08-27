Владимирская область и ДОСААФ наметили пути долгосрочного сотрудничества

26 августа Губернатор Владимир Сипягин и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Владимирской области и ДОСААФ России. В мероприятии приняли участие врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова и врио вице-губернатора Игорь Моховиков.

Игорь МоховиковФото: Администрация Владимирской области

Владимир Сипягин отметил, что ДОСААФ России – одна из старейших организаций в стране, флагман патриотического воспитания молодёжи: «Нам с вами – по пути, поскольку ваша авторитетная общественная организация участвует в выполнении целого ряда задач, поставленных Президентом России, в том числе связанных с выполнением ключевого национального проекта «Демография», в частности, федерального проекта «Спорт – норма жизни». Приглашаю Вас к долгосрочному сотрудничеству и предлагаю закрепить его специальным соглашением», – добавил глава региона.

Документ станет фундаментом для развития сотрудничества сторон, а также совместного участия в создании регионального и зональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Александр КомаковФото: Администрация Владимирской области

«Организация ДОССАФ на территории Владимирской области имеет славную историю и позиционирует себя как один из серьёзных инструментов выполнения задач военно-патриотического воспитания и решения других проблем на территории субъекта», – сказал Александр Колмаков.

Руководитель ДОССАФ России поблагодарил главу региона за продуктивный диалог, в котором был определён вектор дальнейшего стратегического партнёрства региона и организации. Немаловажную роль в нём будет играть Наблюдательный совет при Губернаторе области, который станет связующим звеном между ДОССАФ и должностными лицами органов исполнительной власти.

.Фото: Администрация Владимирской области