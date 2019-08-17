2019-08-16T17:49:15+03:00
Общество

Владимирские фотографы показали жителям области самые красивые места для поездок на выходные

В ОДКиИ открылась выставка фотографий, посвященная 75-летию Владимирской области
Валерия ПРОНИНА
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На этих снимках — вся красота нашего регионаНа этих снимках — вся красота нашего регионаФото: Валерия ПРОНИНА
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Выставка фотоклуба «Владимир» включает в себя 44 фотографии. На них изображены как памятники архитектуры и усадьбы, так и живописные уголки природы - речушки, взгорки-пригорки, поля и леса. Фотографы говорят, что на этих снимках — вся красота нашего региона. Лучше всего ее увидеть своими глазами, но если почему-то пока не получается - то хотя бы на фото.

Владимир Шошин и Галина Григорьева Фото: Валерия ПРОНИНА

Владимир Шошин и Галина ГригорьеваФото: Валерия ПРОНИНА

Заместитель председателя фотоклуба Галина Григорьева рассказывает, что за 50-летнее существование клуба его участники объездили всю Владимирскую область — от маленьких полузабытых деревушек до районных центров. Фотографы и раньше организовывали различные выставки, но полностью не посвящали их нашей области. Такая экспозиция в стенах ОДКиИ представлена впервые.

- Поскольку Областной дворец культуры принимает гостей из региона, мы подумали, что именно здесь нужно показать лучшие работы, связанные с нашим краем. Здесь и пейзажи, и праздничные мероприятия, и храмы — выбирали из трехсот снимков самые впечатляющие. И главное, что тут висят работы не только профессиональных фотографов, но и новичков, которых мы активно принимаем. Если в клубе в начале 1970-х насчитывалось человек 15, то сейчас - 50 любителей фотоискусства. В работе клуба и поныне участвуют один из основателей Владимир Шошин и член союза фотохудожников Сергей Скуратов, - говорит Галина Григорьева.

Усадьба Жуковского. Фотограф Сергей Скуратов Фото: Валерия ПРОНИНА

Усадьба Жуковского. Фотограф Сергей СкуратовФото: Валерия ПРОНИНА

Фотографы, присутствующие на открытии выставки, обсуждали самые популярные места, которые притягивают туристов, и совсем забытые, куда также стоит съездить. Участнику клуба из Судогды Юрию Шибачеву больше нравится фотографировать природу. Он говорит, что каждый житель должен побывать у реки, которое носит название его города. Там можно обрести душевный покой.

- Посмотрите на мой снимок «Рассвет на Судогде». Сквозь деревья пробирается солнце, вода — кристально чистая, а с земли еще не сошел туман. Это место отлично подойдет для отдыха. Здесь за каждым поворотом речушки открывается разное видение, все играет уже по-другому. Но если вы — любители музеев, то можно заглянуть в наш краеведческий музей, усадьбу Храповицкого в Муромцево, фотография которой тут также представлена, - посоветовал фотограф.

Владимир Шошин дополняет, что если не будет возможности объездить всю область — можно посетить хотя бы одно место или же прийти на выставку.

- Похожих фотографий и мест у нас нет. Даже старались выбрать разное время года. Например, снимок усадьбы Жуковского сделан осенью, храма Покрова на Нерли — летом, весной сфотографировали рыбака у моста в селе Горицы, где численность человек 10, а зимой — рождественский закат у музея деревянного зодчества в Суздале, - рассказывал Владимир Шошин.

Участнику клуба из Судогды Юрию Шибачеву больше нравится фотографировать природу Фото: Валерия ПРОНИНА

Участнику клуба из Судогды Юрию Шибачеву больше нравится фотографировать природуФото: Валерия ПРОНИНА

Если в любое время года получились такие яркие снимки, значит, такой же станет поездка в эти края. Помимо вышеперечисленных мест, на фотографиях изображены муромские храмы, мост, Веденский монастырь Покрова, Дюкинский карьер, город Юрьев-Польский с высоты птичьего полета…

КОНКРЕТНО

Выставка продлится в ОДКиИ (ул. Диктора Левитана, 4) до 14 октября 2019 года. Прийти можно с 9.00 до 18.00. Вход бесплатный, но при себе нужно иметь паспорт.

Муромский мост Фото: Валерия ПРОНИНА

Муромский мостФото: Валерия ПРОНИНА

Село Горицы Фото: Валерия ПРОНИНА

Село ГорицыФото: Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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