Во Владимирской области начинается масштабное празднование 75-летия образования региона

Сегодня в пресс-центре обладминистрации председатель комитета по социальной политике Всеволод Осокин и директор департамента культуры Алиса Бирюкова рассказали журналистам о том, как будут проходить торжества, посвящённые 75-летию образования Владимирской области.

В начале пресс-конференции Всеволод Осокин напомнил, что область в нынешних границах была образована 14 августа 1944 года. В честь этого события 14 августа 2019-го возле здания областной администрации на Октябрьском проспекте состоится закладка сквера имени 75-летия области.

Основной объём праздничных мероприятий намечен на конец недели – 16 и 17 августа – для того, чтобы в них приняли участие как можно больше жителей и гостей региона.

О программе праздничных мероприятий, которые пройдут в самом сердце Владимира – на Театральной площади, Спасском холме и пешеходной улице Георгиевской – подробно рассказала Алиса Бирюкова.

Так, 16 августа праздник откроет плац-концерт духовых оркестров на Театральной площади. В нём примут участие лучшие духовые коллективы области – Городской духовой оркестр под управлением Артёма Маркина, духовые оркестры Ставровской детской музыкальной школы, детских школ искусств из посёлка Бавлены и Юрьев-Польского, оркестр из Вязников, которые исполнят «фирменные» номера, принесшие им не одну победу на крупных межрегиональных и всероссийских фестивалях.

.Фото: Администрация Владимирской области

В академическом театре драмы в этот день пройдёт основное официальное мероприятие – торжественное собрание с участием первых лиц области.

Вечером пешеходная улица Георгиевская в областном центре превратится в большую джазовую площадку. Меломанов ожидает встреча с брасс-ансамблем Городского духового оркестра, известной джазовой вокалисткой Юлианой Рогачёвой и её ансамблем. Юлиана выступает на самых престижных джазовых сценах мира, является солисткой биг-бэнда Российской академии музыки им. Гнесиных под управлением народного артиста России Анатолия Кролла. А начинала свой творческий путь певица во Владимире. Джазовый марафон завершит выступление квинтета в составе братьев Андрея (контрабас) и Михаила (фортепиано) Ивановых, вокалистки Полины Орбах, саксофониста Дениса Швытова и барабанщика Дмитрия Власенко. Их участие пройдёт в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Московской и Владимирской областями.

17 августа на Театральной площади будет работать ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований. Здесь же весь день будут выступать лучшие творческие коллективы муниципалитетов. На территории рядом с Театром драмы состоятся мастер-классы по латиноамериканским, ирландским и другим танцам, а также спортивные активности. Будут работать детская и гастрономическая площадки, фотозона, ярмарка хенд-мэйда, открытые читальный зал и кинотеатр, где в 19.15 можно увидеть премьеру документального фильма «Песен без России не сложить. Алексей Фатьянов», снятого к 100-летию со дня рождения выдающегося поэта. Премьеру представит внучка поэта Анна Китина-Фатьянова.

В 18.30 начнётся эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, которые получили известность на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звёзд».

Гостем музыкальной программы станет известная российская группа «Корни». В 22.00 состоится праздничный салют, после которого молодёжь ожидает танцевальный марафон с DJ NO HOPES.

С 12.00 17 августа большой праздничной площадкой станет и улица Георгиевская. В полдень здесь развернётся «Яркий мир» – молодёжный фестиваль в поддержку здорового и активного образа жизни. Праздничное действо будет происходить на четырёх тематических площадках: зелёная – спортивная площадка, красная – музыкальная, оранжевая – библиотечная и синяя – интерактивная. Организаторы приглашают всех желающих попробовать себя в творчестве, приобщиться к увлекательному чтению, заняться спортом, услышать современную музыку и поэзию.

В 14.00 на Георгиевской, за Старой аптекой, начнётся театральное шествие, которое пройдёт до Спасского холма, где состоится «НеБольшой ТеатрFest» – выступления уличных и любительских театров, поэтические чтения с участием артистов Владимирского театра драмы, спектакли областного Театра кукол и уличных театров из Москвы. Кроме того, во дворике Областного центра народного творчества будет работать интернациональная площадка диаспор Владимирской области «Мы вместе».

Алиса Бирюкова отметила, что перекрытия движения транспорта в дни празднования юбилея области не будет, работа всех площадок будет организована так, чтобы не причинять неудобств горожанам и туристам.