2019-08-14T17:40:12+03:00
Общество

Во Владимирской области начинается масштабное празднование 75-летия образования региона

Поделиться:
Алиса Бирюкова и Всеволод ОсокинАлиса Бирюкова и Всеволод ОсокинФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

Сегодня в пресс-центре обладминистрации председатель комитета по социальной политике Всеволод Осокин и директор департамента культуры Алиса Бирюкова рассказали журналистам о том, как будут проходить торжества, посвящённые 75-летию образования Владимирской области.

В начале пресс-конференции Всеволод Осокин напомнил, что область в нынешних границах была образована 14 августа 1944 года. В честь этого события 14 августа 2019-го возле здания областной администрации на Октябрьском проспекте состоится закладка сквера имени 75-летия области.

Основной объём праздничных мероприятий намечен на конец недели – 16 и 17 августа – для того, чтобы в них приняли участие как можно больше жителей и гостей региона.

О программе праздничных мероприятий, которые пройдут в самом сердце Владимира – на Театральной площади, Спасском холме и пешеходной улице Георгиевской – подробно рассказала Алиса Бирюкова.

Так, 16 августа праздник откроет плац-концерт духовых оркестров на Театральной площади. В нём примут участие лучшие духовые коллективы области – Городской духовой оркестр под управлением Артёма Маркина, духовые оркестры Ставровской детской музыкальной школы, детских школ искусств из посёлка Бавлены и Юрьев-Польского, оркестр из Вязников, которые исполнят «фирменные» номера, принесшие им не одну победу на крупных межрегиональных и всероссийских фестивалях.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

В академическом театре драмы в этот день пройдёт основное официальное мероприятие – торжественное собрание с участием первых лиц области.

Вечером пешеходная улица Георгиевская в областном центре превратится в большую джазовую площадку. Меломанов ожидает встреча с брасс-ансамблем Городского духового оркестра, известной джазовой вокалисткой Юлианой Рогачёвой и её ансамблем. Юлиана выступает на самых престижных джазовых сценах мира, является солисткой биг-бэнда Российской академии музыки им. Гнесиных под управлением народного артиста России Анатолия Кролла. А начинала свой творческий путь певица во Владимире. Джазовый марафон завершит выступление квинтета в составе братьев Андрея (контрабас) и Михаила (фортепиано) Ивановых, вокалистки Полины Орбах, саксофониста Дениса Швытова и барабанщика Дмитрия Власенко. Их участие пройдёт в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Московской и Владимирской областями.

17 августа на Театральной площади будет работать ярмарка народных мастеров «Край родной, Владимирская Русь!» с подворьями муниципальных образований. Здесь же весь день будут выступать лучшие творческие коллективы муниципалитетов. На территории рядом с Театром драмы состоятся мастер-классы по латиноамериканским, ирландским и другим танцам, а также спортивные активности. Будут работать детская и гастрономическая площадки, фотозона, ярмарка хенд-мэйда, открытые читальный зал и кинотеатр, где в 19.15 можно увидеть премьеру документального фильма «Песен без России не сложить. Алексей Фатьянов», снятого к 100-летию со дня рождения выдающегося поэта. Премьеру представит внучка поэта Анна Китина-Фатьянова.

В 18.30 начнётся эстрадная программа «Знай наших!» с участием исполнителей Владимирской области, которые получили известность на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звёзд».

Гостем музыкальной программы станет известная российская группа «Корни». В 22.00 состоится праздничный салют, после которого молодёжь ожидает танцевальный марафон с DJ NO HOPES.

С 12.00 17 августа большой праздничной площадкой станет и улица Георгиевская. В полдень здесь развернётся «Яркий мир» – молодёжный фестиваль в поддержку здорового и активного образа жизни. Праздничное действо будет происходить на четырёх тематических площадках: зелёная – спортивная площадка, красная – музыкальная, оранжевая – библиотечная и синяя – интерактивная. Организаторы приглашают всех желающих попробовать себя в творчестве, приобщиться к увлекательному чтению, заняться спортом, услышать современную музыку и поэзию.

В 14.00 на Георгиевской, за Старой аптекой, начнётся театральное шествие, которое пройдёт до Спасского холма, где состоится «НеБольшой ТеатрFest» – выступления уличных и любительских театров, поэтические чтения с участием артистов Владимирского театра драмы, спектакли областного Театра кукол и уличных театров из Москвы. Кроме того, во дворике Областного центра народного творчества будет работать интернациональная площадка диаспор Владимирской области «Мы вместе».

Алиса Бирюкова отметила, что перекрытия движения транспорта в дни празднования юбилея области не будет, работа всех площадок будет организована так, чтобы не причинять неудобств горожанам и туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде
Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest»
Новости 24
В Коврове дело об убийстве горожанина рассмотрят присяжные
Монтажника гороховецкого "Русджама" обвинили в гибели двух рабочих
Петушинского предпринимателя оштрафовали за попытку подкупить полицейского
Во Владимире горел уазик крупного сетевого провайдера
Подросток украл банковскую карту и накупил чипсов и лимонада
Жительница Владимира дождалась, когда ее избранник уснет, и украла из кармана телефон
Во Владимирской области наметилось ускорение темпов роста промышленного производства
Во Владимирской области за год количество малых предприятий сократилось на 4,7%
У александровца нашли 700 граммов наркотиков
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Диакон Андрей Кураев предложил ввести пароль для бесплатного входа во владимирский Успенский собор
Двух директоров владимирских школ оштрафовали на 100 тысяч рублей
Светлана Орлова отказалась приезжать на 75-летие Владимирской области
На вязниковца завели уголовное дело за сломанный клен
Владимирцев проверят на ВИЧ за 15 минут
В Вязниках 16 человек тушили жилой дом
Руководителей "Камешковского механического завода" "простили" в суде после раскаяния
Камешковец, которого ранее судили за кражи, теперь отправится в колонию за наркотики
В лесу Муромского района ищут 70-летнего пенсионера
50-летняя муромлянка украла у мужчины кошелек в магазине
В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
Во Владимирской области за месяц составлено 17 протоколов за нарушение правил продажи молока в магазинах
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером юнорского чемпионата Европы