Владимирская область получит более 382 млн рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья
Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел первый реестр контрактов, который поступил от Владимирской области, по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В итоге принято решение о перечислении региону денежных средств из федерального бюджета в размере 382,3 млн рублей.
Первый транш от госкорпорации в объёме около 30 млн рублей уже поступил. Деньги будут направлены в бюджеты муниципальных образований.
Отметим, по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2019 году Владимирской области поставлена задача расселить граждан из аварийных жилых помещений площадью 1,6 тыс. кв. метров.
ИСТОЧНИК KP.RU