2019-08-14T17:40:12+03:00
Общество

Владимирская область получит более 382 млн рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья

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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел первый реестр контрактов, который поступил от Владимирской области, по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В итоге принято решение о перечислении региону денежных средств из федерального бюджета в размере 382,3 млн рублей.

Первый транш от госкорпорации в объёме около 30 млн рублей уже поступил. Деньги будут направлены в бюджеты муниципальных образований.

Отметим, по нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2019 году Владимирской области поставлена задача расселить граждан из аварийных жилых помещений площадью 1,6 тыс. кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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