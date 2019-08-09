2019-08-09T14:54:55+03:00
Общество

Владимирские мусоровывозящие компании откровенно саботируют мусорную реформу в регионе

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..Фото: Олег АДАМОВИЧ
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9 августа в администрации области в очередной раз не состоялась процедура вскрытия конвертов на выбор регионального оператора по работе с мусором, в этот раз – по Зоне №1 (Запад), в которую входят Александровский, Юрьев-Польский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский и Собинский районы.

Это связано с тем, что в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от ООО «Спецтранс» (г.Владимир) на действие (бездействие) организатора торгов – департамента природопользования и охраны окружающей среды при проведении конкурсного отбора регионального оператора на территории Владимирской области. Поэтому, в соответствии с частью 18 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу.

Необходимо отметить, что организация ООО «Спецтранс» жалуется на то, что в конкурсной документации «отсутствует ссылка на доступный бесплатный источник опубликования регпрограммы в области обращения с отходами». Однако, этот факт не помешал данной организации подать заявку на участие в аналогичном конкурсе по выбору регоператора для Зоны №3, который уже состоялся.

Таким образом, считают в департаменте, ООО «Спецтранс» тормозит реформу в регионе, явно злоупотребляя правом и ставит свои бизнес-интересы выше интересов населения области, которое автоматически становится заложником подобных участников рынка.

Администрация области считает подобные действия недопустимыми. Прорабатывается вариант обращения в прокуратуру по факту преднамеренного саботажа выполнения федерального законодательства.

Кроме того, компанией ООО «Комплекс» также подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу – оспариваются итоги конкурса по Зоне №3. В связи с этим приостановлено заключение соглашения с победителем конкурсного отбора по этой зоне.

Напоминаем, что в мае несколько мусоровывозящих компаний уже направляли жалобы в Федеральную антимонопольную службу на нарушения в оформлении конкурсной документации, в связи с чем приём заявок на участие в конкурсе по выбору региональных операторов был продлен. Все замечания ФАС, высказанные по итогам рассмотрения жалоб, были учтены департаментом природопользования и охраны окружающей среды, соответствующие изменения были внесены в конкурсную документацию.

Рассмотрение жалоб состоится 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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