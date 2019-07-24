2019-07-24T14:25:19+03:00
Общество

Город Владимир дополнительно получит 15 млн рублей из областного бюджета на разработку проекта строительства Рпенского проезда

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..Фото: Яндекс. Карты
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Внесены изменения в постановление администрации Владимирской области «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год». Соответствующий документ подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Согласно постановлению город Владимир дополнительно получит из областного бюджета 15 млн рублей на разработку проектной документации по строительству Рпенского проезда (от ул. Мира до ул. Жуковского).

Напомним, работы по подготовке проекта ведутся администрацией областного центра с 2016 года. Протяжённость дороги составит 2,2 км. Ориентировочная стоимость строительства – около 2,2 млрд рублей.

Учитывая высокую стоимость объекта, на имя Президента России было направлено письмо о выделении бюджету Владимирской области субсидии на строительство Рпенского проезда.

В соответствии с поступившей информацией предложения о предоставлении субсидии нашему региону на софинансирование строительства дороги будут подготовлены Минтрансом России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. При этом обязательным условием выделения субсидии является наличие проектной документации, прошедшей госэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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