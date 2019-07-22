2019-07-22T11:12:24+03:00
Общество

Во Владимире вода чистая, просто трубы ржавые

Областные власти обещают к 2024 году обеспечить качественной водой 91 процент населения региона
Алексей СУХОВ
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Областные власти обещают к 2024 году обеспечить качественной водой 91 процент населения регионаОбластные власти обещают к 2024 году обеспечить качественной водой 91 процент населения регионаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сделать это собираются в рамках национального проекта «Чистая вода». При этом в городах уровень обеспеченности качественной водой должен достигнуть и вовсе 99 процентов.

- Сейчас у нас в области почти 15 процентов населения не получают качественную воду, - сказал директор департамента ЖКХ Илья Потапов. - Сложно назвать конкретные населенные пункты, где из крана течет то, что нельзя пить. Однако в Меленках, например, мужчина через суд доказал, что у него воду в доме пить нельзя.

Именно в Меленках будет построен один из первых объектов в рамках нацпроекта — это станция по водозабору. На нее уже выделили 55 миллионов рублей: 36 миллионов из областного бюджета, 4 миллиона — из городского и 15 миллионов пришло из федерального бюджета.

При этом национальный проект сосредоточен только на том, чтобы очистить воду и довести ее до требований СанПиНа на станции водозабора. То есть перед передачей жителям в воде не должно быть вредных бактерий, у нее должна быть строгая жесткость, а также к минимуму сведено содержание различных металлов, минералов и различных смесей. Однако вода может испортиться и после очистки, если на пути к человеку будет течь по изношенным сетям.

- К сожалению, у нас в регионе сети изношены очень сильно, - сказал Илья Потапов. - Во многих районах уровень изношенности водопроводных сетей приближается к критическим 60 процентов. Что говорить, если даже в более-менее благополучном Владимире сети все равно сильно изношены. Не могу назвать конкретную цифру, но восстанавливать их тоже необходимо.

В связи с этим существует еще и областная программа модернизации сетей водоканалов. Ее постараются синхронизировать с реализацией нацпроекта «Чистая вода». Главное, начать его реализовывать. Дело в том, что заявки на 2020 год нужно сдать в «белый дом» до 1 августа 2019 года. Однако пока шквала заявок от местных властей нет. Как объяснил Илья Потапов, в одних муниципалитетах жалуются, что у них нет денег на участие в проектах, а другие опасаются вложить средства, которых и так мало, и не попасть в федеральную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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