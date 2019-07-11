2019-07-11T11:11:23+03:00
Общество

Владимирская область занимает 11 место в России по кассовому исполнению региональных проектов

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Владимир СипягинВладимир СипягинФото: Администрация Владимирской области
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10 июля состоялась пресс-конференция Губернатора Владимира Сипягина, посвящённая актуальным вопросам социально-экономического развития 33-го региона. Мероприятие собрало более 40 СМИ из Владимирской области и Москвы.

Владимир Сипягин познакомил журналистов с ходом реализации национальных проектов во Владимирской области. На сегодняшний день наш регион участвует в 11 из 12 нацпроектов, в их рамках реализуется 47 региональных проектов. На их финансирование в этом году выделено более 7 млрд рублей.

«Выполнение майского Указа Президента России – наш приоритет. По одному из важных показателей Владимирская область находится в числе первых 15 регионов в рейтинге Минфина. Мы на 11 месте из 85 субъектов РФ по кассовому исполнению расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов. По отдельным направлениям, например по формированию комфортной городской среды, нас особенно выделяют на федеральном уровне. Также наш регион делает успехи в работе по обеспечению роста производительности труда. Всего до 2024 года в соответствующем нацпроекте планируется задействовать 76 предприятий», – подчеркнул Губернатор.

Отдельно глава региона остановился на развитии бизнеса и привлечении инвестиций во Владимирскую область. За 9 месяцев были подписаны инвестпротоколы на сумму более 10 миллиардов рублей. Эти означает, что в течение ближайших пяти лет в нашем регионе будут созданы сотни новых рабочих мест.

«Помогаем бизнесу, чтобы бизнес помогал людям. Чтобы вместо закрытых появлялись новые прибыльные производства. Чтобы жители области были обеспечены работой за достойную заработную плату», – отметил Владимир Сипягин.

Наблюдается рост и в экономике. Губернатор сообщил, в первые пять месяцев 2019 года в обрабатывающих отраслях оборот продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6 процентов, добыча полезных ископаемых – на 26 процентов. Хорошую статистику показывает лёгкая промышленность: на 74 процента вырос оборот в производстве одежды, на 52,7 процента – в производстве бумаги и бумажных изделий, на 50 процентов – в производстве транспортных средств и оборудования. Растёт оборот в производстве лекарств, неметаллической минеральной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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